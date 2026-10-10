Courtisé par Bayonne et bientôt concurrencé par Thomas Ramos, Antoine Gibert choisit de poursuivre son histoire avec le Racing 92

Le Racing 92 prépare déjà sa future charnière. Antoine Gibert, 28 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2029, soit deux saisons supplémentaires. Une annonce officialisée ce samedi 10 octobre, alors que le demi polyvalent était en fin de contrat en 2027. Formé au club depuis 2011, il est aujourd'hui le joueur en activité le plus capé de l'effectif francilien.

Cette prolongation intervient surtout deux mois après l'annonce du recrutement de Thomas Ramos. L'international français quittera Toulouse à l'été 2027 pour trois saisons. Gibert a donc choisi de rester malgré l'arrivée d'un concurrent de premier plan, et alors que Bayonne s'était intéressé à son profil.

Deux numéros 10, mais plusieurs possibilités

À première vue, la cohabitation interroge. Ramos évolue à l'ouverture comme à l'arrière, tandis que Gibert peut porter les numéros 9 et 10. Deux joueurs capables d'organiser le jeu, de prendre leurs responsabilités au pied et de peser sur les choix offensifs.

Mais cette polyvalence pourrait justement offrir davantage de solutions au Racing. Gibert peut évoluer à la mêlée avec Ramos à l'ouverture, ou conserver son rôle de numéro 10 lorsque le futur Racingman sera positionné à l'arrière. Reste à savoir comment Patrice Collazo organisera cette concurrence.

200 matchs et une histoire qui continue

Né à Sèvres, passé par l'ACBB avant de rejoindre le Racing chez les cadets, Gibert appartient au paysage ciel et blanc depuis quinze ans. Il atteint la barre des 200 matchs avec le club à l'occasion du déplacement à Toulon, après avoir inscrit un doublé contre Perpignan.

Un Racing tourné vers 2027

Cette prolongation s'inscrit dans la préparation du retour annoncé à Colombes, au stade Yves-du-Manoir. Avec Ramos attendu en juillet 2027 et Gibert désormais engagé jusqu'en 2029, le Racing conserve un joueur formé au club pour accompagner son recrutement international.

Et pour Gibert, auteur du premier essai francilien ce samedi à Mayon, l'histoire se poursuivra là où elle a commencé.