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100 joueurs à l’infirmerie après 6 journées de Top 14 : certaines formations sont décimées

Entre un Stade rochelais décimé et un Racing 92 épargné, les infirmeries du Top 14 ne se valent pas. Tour d’horizon des clubs les plus touchés et des mieux lotis.

La Rédaction 09/10/2026 à 13h30
Grégoire Arfeuil de retour avec Pau pour affronter Castres. ©INPHO/Steve Haag Sports/Steve Haag
Grégoire Arfeuil de retour avec Pau pour affronter Castres. ©INPHO/Steve Haag Sports/Steve Haag

Le Top 14 n’a pas la même santé partout. Alors que le Stade rochelais compte une douzaine d’absents, dont plusieurs cadres comme Alldritt, Skelton ou Moerat, et que Clermont, Vannes, Pau et Toulouse peinent eux aussi à reconstituer leur effectif, d’autres clubs respirent.

Le Racing 92, Lyon et le Stade français, eux, voient les retours s’enchaîner et les absents se faire rares : tour d’horizon des grands gagnants et des grands perdants de l’infirmerie.

Ceux qui s’en sortent le moins bien

La Rochelle est le club le plus touché, avec douze joueurs indisponibles, dont Grégory Alldritt, Nolann Le Garrec, Will Skelton, Salmaan Moerat et David Kriel, et un seul retour attendu, celui de Jules Favre.

Clermont n’est pas mieux loti : le club a ramené trois nouveaux blessés de son déplacement à La Rochelle (Veschambre, Frisach et Nanai-Seturo), qui s’ajoutent à une liste d’absents déjà longue, tandis que Vannes devra se passer de neuf joueurs pour son déplacement à Perpignan.

Pau (trois nouveaux entrants à l’infirmerie, en plus de six absents) et Toulouse (dix indisponibles, même si plusieurs ont repris l’entraînement) complètent ce tableau peu réjouissant.

Ceux qui s’en sortent le mieux

Le Racing 92 est le mieux loti, avec deux absents seulement : Léo Carbonneau, éloigné des terrains pour de longs mois, et Gia Khairashvili, déjà sur le chemin du retour.

Lyon se réjouit des retours de Beka Shvangiradze, Ethan Dumortier et Matteo Nocera, avec Théo William et Sam Simmonds attendus avant la fin du mois.

Le Stade français s’en tire aussi à bon compte, avec Romain Briatte attendu en novembre, Tawera Kerr-Barlow forfait face à Montpellier et Sekou Macalou bientôt opéré de la hanche.

Chandelle 72
Chandelle 72

Pour le Racing c'est peut-être une conséquence ( positive !) de la mise en route très poussive en ce début de saison


🤣 2
  • Samedi 10 Octobre
  • Stade Français Stade Français
    14:30
    Montpellier HR Montpellier HR
  • USA Perpignan USA Perpignan
    16:35
    RC Vannes RC Vannes
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • Section Paloise Section Paloise
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • RC Toulon RC Toulon
    16:35
    Racing 92 Racing 92
  • ASM Clermont ASM Clermont
    21:00
    UBB UBB
  • Dimanche 11 Octobre
  • Stade Toulousain Stade Toulousain
    21:05
    Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
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