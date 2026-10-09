100 joueurs à l’infirmerie après 6 journées de Top 14 : certaines formations sont décimées

Le Top 14 n’a pas la même santé partout. Alors que le Stade rochelais compte une douzaine d’absents, dont plusieurs cadres comme Alldritt, Skelton ou Moerat, et que Clermont, Vannes, Pau et Toulouse peinent eux aussi à reconstituer leur effectif, d’autres clubs respirent.

Le Racing 92, Lyon et le Stade français, eux, voient les retours s’enchaîner et les absents se faire rares : tour d’horizon des grands gagnants et des grands perdants de l’infirmerie.

Ceux qui s’en sortent le moins bien

La Rochelle est le club le plus touché, avec douze joueurs indisponibles, dont Grégory Alldritt, Nolann Le Garrec, Will Skelton, Salmaan Moerat et David Kriel, et un seul retour attendu, celui de Jules Favre.

Clermont n’est pas mieux loti : le club a ramené trois nouveaux blessés de son déplacement à La Rochelle (Veschambre, Frisach et Nanai-Seturo), qui s’ajoutent à une liste d’absents déjà longue, tandis que Vannes devra se passer de neuf joueurs pour son déplacement à Perpignan.

Pau (trois nouveaux entrants à l’infirmerie, en plus de six absents) et Toulouse (dix indisponibles, même si plusieurs ont repris l’entraînement) complètent ce tableau peu réjouissant.

Relance du parking by @SectionPaloise 🏔️ Piqueronies a mis en place un rugby passionnant à Pau et beaucoup d’équipe vont devoir les tartiner devant pour espérer les embêter parce que derrière, c’est l’autoroute du kiff 🍯 Arfeuil 20 piges to Brau Boirie 19 piges 🐣 https://t.co/09yzcoquX2 — Grec Ahki (@eKoloKante) October 3, 2025

Ceux qui s’en sortent le mieux

Le Racing 92 est le mieux loti, avec deux absents seulement : Léo Carbonneau, éloigné des terrains pour de longs mois, et Gia Khairashvili, déjà sur le chemin du retour.

Lyon se réjouit des retours de Beka Shvangiradze, Ethan Dumortier et Matteo Nocera, avec Théo William et Sam Simmonds attendus avant la fin du mois.

Le Stade français s’en tire aussi à bon compte, avec Romain Briatte attendu en novembre, Tawera Kerr-Barlow forfait face à Montpellier et Sekou Macalou bientôt opéré de la hanche.