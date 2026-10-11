Malcolm Marx sur le marché : le Meilleur joueur du monde 2025 prêt à remplacer un autre champion du monde ?

Et si le meilleur joueur du monde World Rugby 2025 quittait son cocon pour retourner au pays ? Sur cette fin de semaine, Netwerk24 affirme que deux clubs seraient en course pour s'offrir les services de Malcolm Marx (32 ans). Le talonneur serait prêt à quitter la Japan Rugby League One et le club des Kubota Spears, dès cet été. Pour rappel, il évolue au Japon depuis 2020, date à laquelle il a quitté les Lions de Johannesbourg.

Les Bulls et les Sharks courtisent Marx

Depuis l'été, un vif intérêt des Bulls de Pretoria, la province d'United Rugby Championship, est évoqué par plusieurs médias sud-africains. Ces derniers continueraient d'être en contact avec le principal intéressé, mais aucune décision n'aurait été prise. On peut imaginer que l'actuel titulaire au talon des Springboks attend que la fenêtre internationale soit conclue pour lancer pleinement les discussions.

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Ensuite, les Sharks auraient déjà évoqué une signature de Malcolm Marx, en interne. L'entraîneur JP Pietersen, le directeur général Dave Williams et Ruan Jacobs auraient discuté de cette piste. Ruan Jacobs dirige le recrutement et la rétention du club. Pour le moment, les médias sud-africains ne mentionnent ni offre ni contact avec le joueur, seul un intérêt pour le joueur est évoqué pour le moment.

De plus, l'incertitude autour de Bongi Mbonambi explique l'intérêt des Sharks pour Malcolm Marx. Le talonneur de Durban doit passer devant une audience disciplinaire interne. Elle porte sur un manquement présumé lors d'une séance de cohésion, selon SA Rugby Mag. L'autre talonneur, Fez Mbatha, souffre par ailleurs d'une blessure à la jambe. Dans l'idée, un départ anticipé de Bongi Mbonambi pourrait favoriser l'arrivée de l'autre talonneur international.

Toutefois, il est important de noter que les Sharks arrivent après les Bulls. Le club de Pretoria poursuit la signature de Marx depuis deux mois. Le club finaliste d'URC n'a jamais caché son intérêt pour l'international sud-africain. Il est incongru de remarquer que, encore une fois, le destin de Malcolm Marx est lié à celui de son aîné Bongi Mbonambi (35 ans). Souvent associés en sélection, les deux talonneurs ne se sont jamais vraiment lâchés.

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Deux talonneurs, deux carrières

Malcolm Marx a commencé sa carrière professionnelle en 2014, avec les Lions de Johannesbourg. Entré en jeu à la 43ᵉ minute, il a connu sa première sélection le 17 septembre 2016, face à la Nouvelle-Zélande. Depuis, il a joué près de 95 matchs avec les Springboks. Titulaire à 53 reprises, il a été l'un des éléments majeurs du pack sud-africain lors du mondial 2019. En 2023, Marx a manqué l'essentiel du tournoi, blessé au genou.

Natif de Bethlehem, Bongi Mbonambi a débuté sa carrière professionnelle en Super Rugby avec les Bulls en 2012, contre les Crusaders. Il a ensuite porté le maillot des Stormers de 2015 à 2021, puis celui des Sharks. Il compte 89 sélections avec les Springboks au 31 août 2024, après une première apparition le 11 juin 2016 contre l'Irlande. Titulaire en 2019 et 2023, il est l'un des hommes de confiance de Rassie Erasmus.

De 2018 à 2024, Marx et Mbonambi ont occupé 124 des 150 places disponibles, titulaires et remplaçants confondus, au poste de talonneur avec la sélection sud-africaine. Le premier possède un profil moderne et représente une menace sérieuse dans le jeu au sol et le second est un joueur à la puissance phénoménale, doté d'une grande expérience et d'une régularité hors norme.

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