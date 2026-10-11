Top 14 : Vannes retombe à Perpignan, douze points derrière un concurrent au maintien

Le RC Vannes a de nouveau perdu en Top 14 (21-12), samedi 10 octobre, sur le terrain de l'USA Perpignan. Après un déplacement dans un environnement catalan hostile, les Bretons pointent toujours à la dernière place du classement de Top 14. Les Vannetais ont su répondre au défi physique imposé par le championnat, mais ils se sont une nouvelle fois inclinés. Il s'agit de leur sixième revers en autant de journées disputées dans l'élite.Avec 94 matchs de Top 14, cet international du Stade Français pourrait quitter le club en juin et rejoindre l'USAP
Problème supplémentaire, cette défaite creuse l'écart avec un concurrent direct. En effet, l'USAP possède désormais douze points d'avance sur Vannes, pour un premier tournant majeur de la saison. Le caractère inquiétant de ce nouveau revers, sans bonus défensif récupéré, peut inquiéter les Bretons. Les autres équipes de Top 14 s'éloignent au classement. Actuellement, le Castres Olympique est l'adversaire le plus proche. Treizième, le club tarnais compte tout de même huit points d'avance.Jules Le Bail reste à Vannes et prend en charge la défense du groupe professionnel
Peu de promus se maintiennent en Top 14
Les amateurs d'ovalie commencent à en avoir l'habitude, peu de promus parviennent à se maintenir en Top 14. Cette saison, Vannes a retrouvé l'élite en gagnant la finale de Pro D2 2025-2026 face à Provence Rugby. Le score était de 18-14 et a conclu une saison exceptionnelle du champion. Le club avait été relégué lors de la dernière journée de la saison 2024-2025, au terme de sa première montée.
Depuis le début de la décennie, seuls deux clubs ont réussi à s'installer au plus haut niveau. L'Aviron Bayonnais est monté pour la dernière fois en 2022, soit un an après l'USAP qui a retrouvé l'élite en 2021. Depuis, aucune nouvelle formation n'a pu laisser sa marque dans l'élite du rugby hexagonal. Pour les Catalans, le maintien a même été une bataille de tous les instants, avec quatre barrages d'accession gagnés sur les cinq dernières saisons.
En cause, l'augmentation toujours plus importante des budgets des clubs de Top 14 (entre 23,5 et 60,8 millions d'euros cette saison) et ceux de Pro D2 (entre 6,3 et 19,8 millions d'euros). Aussi, le nouveau système de relégation et de promotion semble avoir cloisonné la première division. Désormais, les clubs du bas de tableau de Top 14 concernés se préparent efficacement à un éventuel barrage de maintien. En Pro D2, seul le vainqueur de la phase finale est assuré de monter. directement. Ce changement rend le recrutement et l'organisation sportive et financière autour de la montée difficiles à prévoir.
La phase retour 2024-25 nuance le tableau
Cependant, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour autant, car les statistiques de la saison 2024-2025 donnent un autre éclairage. Il y a plus d'un an, Vannes avait glané 21 points sur la phase retour, à trois journées de la fin. Le club n'en avait pris que 15 sur la phase aller. Cette amélioration n'a pas suffi à éviter la descente, mais a prolongé le suspense jusqu'à la dernière journée.
Ainsi, le RC Vannes est loin d'être encore condamné. Néanmoins, le train ne doit pas être pris trop tardivement. Plus relevé que jamais, le niveau global du Top 14 laisse peu de place à de nouveaux prétendants. S'ils accumulent trop de retard, les Bretons pourraient donc s'en mordre les doigts, même si l'automne et la suite pourraient se montrer plus radieux.1 point en 5 journées : le RC Vannes a déjà pris un retard inquiétant dans la course au maintien en Top 14
Pierre Boudehent au micro après le match était un peu agacé : en gros, il disait on fait du beau jeu, c'est super les spectateurs sont contents mais ça sert à rien parce qu'on est trop gentils.
J'imagine que ça signifie pour lui : trop portés sur les beaux enchaînements et pas assez denses et rudes dans les affrontements.
Les 2 ne sont pas incompatibles j'espère (bon il était agacé !)
Au passage en y regardant de plus près j'ai appris qu'en 2016 Vannes montait en Fédérale 1. Beau parcours tout de même de cette équipe et de son entraîneur historique, Jean Noël Spitzer
"...un déplacement dans un environnement catalan hostile." Boudiou, j'espère que les vannetais et leurs supporteurs ne sont pas venus encadrés par des cars de CRS ni gilets pare balles... Même si je ne cautionne pas du tout les sifflets lors des tentatives de transformations ou des pénalités adversese il serait quand même bien de ne pas se méprendre sur une chaude ambiance, ce n'est pas Wimbledon partout...
Oui, je suis d'accord ... même s'il est vrai aussi que se sont produits plutôt récemment quelques incidents à Perpi auxquels le Top 14 n'est bien heureusement pas habitué.
Je profite de ton post pour placer une observation.
J'ai l'impression que les sifflets dans le public sont bien plus audibles à la TV qu'au stade. Ca fait un moment que je me dis cela et sur les derniers matchs auxquels j'ai assisté (à Chaban comme au Matmut), j'ai observé les tribunes alentours aux moments des coups de pied adverses et n'ai pas surpris, ou presque, quiconque en train de s'y adonner.
Suis-je seul à m'être fait cette remarque ?
Le cas échéant, une tentative d'explication ?
Au stade, tu avais oublié de retirer tes boules quiès ? 🤣
Ou bien le bourdonnement ambiant limite la perception des sifflets ou encore la prise de son pour la retransmission TV les amplifie ?
QU'EST-CE' TU DIS ?
La question est : as-tu constaté que ça sifflait au moment des coups de pied de ton équipe ? Si oui c'est que tu n'étais pas dans les bons gradins 😁
Plus sérieusement, les sifflets doivent venir de zones particulières du public, et être amplifiés par la configuration du stade. Peut-être que 10% (chiffre au hasard) du public suffit à ressembler à une bronca ?
Le fait qu'il puisse y avoir une majorité silencieuse ne permet pas de compenser une minorité bruyante, le spectateur silencieux n'absorbe pas le bruit fait par une personne, minorité qui peut sembler être la majorité à Aimé Giral. Et je pense que c'est également amplifié si plusieurs personnes au même profil se trouvent à proximité. Le catalan n'a pas un fond méchant, mais est particulièrement chauvin.
Ton raisonnement est assez convaincant (enfin, pour Aimé Giral je n'en sais fichtre rien pour ne jamais m'y être rendu).
Merci de la participation !
Comme toi, je n'y ai jamais été même si j'ai vécu quelques mois pas très loin, c'est juste mon ressenti devant la TV.
Mais d'expérience, le catalan est fier de sa ville/région/club/stade/culture/couleurs/autre (rayer les mentions inutiles... ah ben y en a pas) et l'exprime souvent bruyamment 😉
M'est d'avis qu'ils auraient mieux fait de rayer les mentions que les chaussettes ... ;p
n'ayant jamais mis les pied a Aimé Giral je n'aurai qu'un ressenti de téléspectateurs, mais j'ai souvenir que le problème n'étais pas seulement des sifflets massif... j'ai souvenir de doigts d'honneurs aux joueurs "advesaires" d'insultes et de jets de bieres et autres sur les équipes adverses. il y a eu des sanctions si ma memoire est bonne (il y a 2-3 ans)... comme en 2025
https://france3-regions.franceinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan/top-14-perpignan-lourdement-sanctionne-apres-les-incidents-face-au-racing-92-une-decision-disproportionnee-pour-le-club-de-rugby-3226304.html?utm_source=qwant&utm_medium=referral&utm_campaign=ai_flash
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Une-suspension-de-terrain-d-un-match-ferme-50-000-et-8364-d-amende-perpignan-une-sanction-en-questions/1598392
disons que ces comportements sont plus habituels dans le monde du foot....