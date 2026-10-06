Alors qu'ils sortent d'un mercato estival très animé, avec de nombreuses arrivées, les Catalans semblent ne pas vouloir faire marche arrière.

En effet, un dossier s'est ouvert, celui de Samuel Ezeala, en fin de contrat avec le Stade Français en juin prochain.

Les choses se seraient accélérées ces derniers jours, où l'ailier international espagnol aurait même visité les installations du pensionnaire d'Aimé-Giral.

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Proche de Laurent Labit

Son arrivée à Perpignan en juin prochain pourrait s'expliquer, notamment, par deux facteurs importants.

Samuel Ezeala, natif de Barcelone, aurait, selon L'Indépendant, toujours rêvé de porter les couleurs perpignanaises.

Nos confrères, qui sont également à l'origine de cette information, expliquent que sa venue au Stade Français aurait été provoquée par l'actuel technicien des Sang et Or.

En ce sens, beaucoup de choses penchent en faveur d'une arrivée, d'autant que l'ailier a également visité les installations du club.

SAMUEL EZEALA MARQUE LE PREMIER ESSAI PARISIEN 🙌 @SFParisRugby 🌸 #SFPSR https://t.co/JQI9RhbIVr — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 1, 2025

Une dernière saison aboutie

Avec 1 206 minutes disputées en Top 14 la saison dernière, Samuel Ezeala a affiché un bilan offensif solide : cinq essais, trois passes décisives et 25 points inscrits, grâce à 91 ballons portés pour 569 mètres parcourus, 11 franchissements et 26 défenseurs battus.

Utile dans le combat, il a aussi gagné quatre ballons de récupération et totalisé 68 plaquages, dont sept dominants, avec 308 mètres gagnés après contact.

Sa discipline reste à surveiller, avec six pénalités concédées et un carton jaune, mais ses qualités de percussion et sa polyvalence, entre l'aile et le centre, pourraient faire de lui une belle recrue pour l'USAP.

D'autant que, depuis le dernier exercice, il a connu ses premières apparitions avec l'Espagne.