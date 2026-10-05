Tuisova, Habosi, Ravutaumada, Naituvi : les quatre Fidjiens qui ont fait des misères à l'USAP avec le Racing 92

Après deux sorties de route, le Racing 92 a trouvé son moteur samedi au stade Dominique-Duvauchelle.

Les Franciliens ont battu Perpignan 55-25 et signé leur premier succès à domicile cette saison à Créteil.

Dépassés dans tous les secteurs, les Catalans ont cédé. Pour le Racing 92, ce succès met enfin un terme à une série de défaites qui faisait languir ses supporters.

Deux défaites, aucun bonus et 112 points encaissés : pourquoi le Racing 92 vit un départ inédit depuis son retour en TOP 14

Deux revers avant ce premier succès

Le Racing sortait de deux sérieuses sorties de route : 31-48 contre le LOU, puis 17-20 contre l'Aviron Bayonnais. Le 55-25 ne réécrit pas ces deux revers. Il offre en revanche au club francilien un premier succès chez lui, après deux défaites.

Les hommes de Patrice Collazo ont inscrit huit essais et pris le bonus offensif. Ce point supplémentaire pèse au classement, car il permet au Racing de se replacer devant Toulon actuel 13e, mais surtout Castres et Perpignan.

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Les Fidjiens, moteur du Racing

Les ailiers et les centres fidjiens du Racing ont fait la différence. Ils ont imposé leur puissance et leur vitesse à des Catalans qui n'ont pas suivi le rythme. Le club doit ce résultat en grande partie à ses Fidjiens, une fois encore décisifs en attaque.

La rédaction du Rugbynistère retient quatre noms de cette ligne arrière. Tuisova, surpuissant, a mené le mouvement, avec Habosi, Ravutaumada et Naituvi.

Le puissant numéro 12 du Racing 92 a parcouru près de 86 mètres ballon en main.

Perpignan a fini par plier en seconde période. Wame Naituvi a marqué un essai à la 41e minute.