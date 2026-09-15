Deux défaites, aucun bonus et 112 points encaissés : pourquoi le Racing 92 vit un départ inédit depuis son retour en TOP 14

Deux matchs et déjà 112 points encaissés

Il fallait une réaction après les 64 points encaissés à Bordeaux. Elle n’est jamais vraiment venue. Une semaine après le 64-5 subi à Chaban-Delmas, le Racing 92 a encore cédé face au LOU, vainqueur 48-31 à Créteil. Deux journées, deux défaites sans le moindre bonus et déjà 112 points encaissés pour seulement 36 marqués. Avec une différence de -76, les Franciliens occupent la dernière place du TOP 14 derrière Vannes, également bloqué à zéro.

Dernier du Top 14 avec 0 point, le Racing 92 face à un signal inquiétant : depuis 5 ans, un tel départ mène (presque) toujours au pire

Le chiffre témoigne à lui seul l’ampleur du problème : le Racing encaisse actuellement 56 points par rencontre. Bordeaux lui a passé dix essais dès la première journée, avant que Lyon ne trouve à son tour huit fois le chemin de l’en-but francilien. La saison vient à peine de commencer et le tableau d’affichage a déjà pris quelques coups de chaud.

Du jamais-vu pour le Racing depuis 2009

Pour retrouver une entame aussi compliquée, inutile de feuilleter les saisons récentes. Depuis sa remontée dans l’élite en 2009, le Racing n’avait jamais terminé les deux premières journées sans inscrire le moindre point au classement. Même ses départs les moins convaincants avaient toujours laissé une petite bouée à laquelle se raccrocher.

En 2014-2015, par exemple, les Franciliens avaient battu Montpellier 19-16 dès la première journée avant de perdre 30-21 à Bordeaux. Quatre points étaient donc déjà dans la besace. Deux ans plus tard, le champion de France en titre avait ramené le bonus défensif de Bordeaux après une défaite 15-9, puis battu Lyon 29-16 avec le bonus offensif.

Lanterne rouge après deux journées, d’autres s’en sont relevés

Le Racing n’est cependant pas le premier poids lourd à commencer avec un zéro pointé. Toulon avait perdu ses deux premières rencontres en 2018-2019, 25-9 contre le Racing puis 20-10 à Pau. Le Stade Français avait également terminé la deuxième journée 2021-2022 dernier avec zéro point et une différence de -42.

La comparaison avec La Rochelle en 2014-2015 est encore plus parlante. Fraîchement promus, les Maritimes avaient encaissé 37 points à Brive puis 60 à Toulon : 97 points encaissés et aucun point pris après 160 minutes. Ils avaient pourtant assuré leur maintien cette saison-là. Le Racing a déjà fait quinze unités de pire défensivement.

Et maintenant, direction La Rochelle

Mais le calendrier n’offre aucun sas de décompression. Samedi 19 septembre, le Racing se déplacera justement à Marcel-Deflandre pour défier La Rochelle. Après deux journées, la question dépasse déjà celle du classement : les Ciel et Blanc doivent d’abord stopper l’hémorragie. Parce qu’à ce rythme-là, même septembre commence à ressembler à un mois très long.