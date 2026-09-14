Dernier du Top 14 avec 0 point, le Racing 92 face à un signal inquiétant : depuis 5 ans, un tel départ mène (presque) toujours au pire

C'est une marche qu'il ne faut assurément pas louper dans un championnat toujours plus relevé, et ce n'est pas faute d'avoir prévenu à l'intersaison.

De nombreux acteurs du rugby professionnel français analysaient cette saison comme l'une des plus relevées de l'histoire de l'élite française, et pour cause : avec un promu vannetais regonflé à bloc grâce à des arrivées XXL, et une Coupe du Monde à l'automne prochain, les enjeux paraissent trop importants.

Pourtant, le Racing 92 affiche un bien triste bilan. Malgré une fin de saison dernière convaincante assortie d'une accession en demi-finale du championnat, les Franciliens patinent, en ce début d'exercice, et les conséquences pourraient être dramatiques.

Créteil, Nanterre, Le Mans et peut-être Strasbourg : la saison sans domicile fixe du Racing

Le pire démarrage du Racing 92 en 5 ans

S'il est encore très tôt pour parler de crise au Racing 92, il est bon de rappeler que les signaux négatifs s'enchaînent depuis la préparation estivale.

Battus par Brive en amical, puis en essuyant deux défaites d'affilée dont une le week-end dernier face à Lyon à domicile, il semble que les Franciliens peinent à trouver la ressource nécessaire pour figurer parmi les cadors de l'élite.

Sur les 5 dernières saisons, ils n'ont jamais effectué un démarrage aussi mauvais, remportant à minima 4 points après les deux premières journées de Top 14.

Si la correction infligée par Bordeaux lors de la J1 a sûrement fait mal aux têtes (64-5), le Racing 92 devra se réveiller face au Stade Rochelais lors de la prochaine journée pour ne pas essuyer un retard trop significatif sur les candidats au maintien.

Car à ce jeu, les dernières saisons prouvent bien que le Racing 92 est en danger.

Le Racing a encaissé 112 points sur les deux premières journées de Top14. pic.twitter.com/hVf7cOhIQh — Cyril - Podcast UBBistes 🍇🧼 (@CySup) September 12, 2026

0 point après deux journées = relégation ?

Si ce ne sont que des spéculations, les dernières saisons en Top 14 ont démontré toute l'importance des premières rencontres afin de ne pas figurer dans le mauvais wagon à l'issue des 26 journées.

C'est simple : sur les 5 dernières années, seul le Stade Français, figurant dernier avec 0 point à J2 de la saison 2021-2022, n'a pas concouru pour un access-match ou une descente directe, en terminant 11e au bout de cet exercice.

Plus pragmatiquement, excepté le voisin parisien, chaque fois qu'une équipe figurait à la dernière place après deux journées, elle a systématiquement disputé la lutte pour le maintien, en passant soit par un barrage, soit par une descente directe.

Méfiance aux hommes de Patrice Collazo, qui doivent composer en ce moment avec quelques absences notables, en la personne de Léo Carbonneau par exemple.