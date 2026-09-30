Jules Le Bail reste à Vannes et prend en charge la défense du groupe professionnel

Contraint de mettre un terme à sa carrière à 34 ans après une perte de vision, Jules Le Bail ne quitte pas le RC Vannes : l'ancien demi de mêlée, passé par La Rochelle, rejoint le staff de Jean-Noël Spitzer, où il sera responsable du secteur défensif du groupe professionnel et participera à l'accompagnement des jeunes en transition vers l'équipe première.

Il y retrouve son frère Clovis, 30 ans, arrivé de Toulon cet été, dans une belle histoire familiale. Ces retrouvailles arrivent dans un contexte sportif délicat pour le promu, dernier du Top 14 et toujours sans le moindre point avant de recevoir Pau à La Rabine ce week-end.

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Un rôle centré sur la défense

Le RC Vannes a présenté la nouvelle mission de l'ancien demi de mêlée dans un communiqué. Le club se dit heureux de poursuivre l'aventure avec lui. Il parle d'un nouveau chapitre après une « remarquable carrière de joueur ». Le Bail intègre le staff de Jean-Noël Spitzer.

Le communiqué détaille ses missions. Le Bail aura notamment la responsabilité du secteur de la défense du groupe professionnel. Il participera aussi à la cellule d'accompagnement des jeunes en transition vers l'équipe professionnelle. Cette cellule est coordonnée par Tanguy Kerdrain.

L'objectif fixé par le club est de transmettre son expérience et de contribuer au développement des jeunes joueurs. Natif de Carquefou, Le Bail a porté le maillot de La Rochelle avant de rejoindre Vannes. C'est au RCV qu'il a disputé ses ultimes minutes de joueur.

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Retrouvailles avec son frère

Jules Le Bail va retrouver son frère Clovis, 30 ans, engagé cet été avec le club breton. Clovis arrive de Toulon, où son passage a été compliqué.

Vannes occupe actuellement la dernière place du Top 14. Le club n'a pas encore décroché le moindre point, malgré des copies rendues jugées encourageantes.

Ce week-end, les hommes de Jules Le Bail recevront Pau à La Rabine pour tenter de lancer enfin la saison.