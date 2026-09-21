Jusqu'à 50 000 euros par joueur : Vannes, Castres, Aurillac, Mont-de-Marsan et Provence Rugby au cœur d'un contentieux avec la fédération fidjienne

Une quinzaine de joueurs fidjiens recrutés cet été par cinq clubs de Top 14 et de Pro D2 se retrouvent au coeur d'un contentieux financier avec leur fédération d'origine.

En cause : des indemnités de formation pouvant atteindre 50 000 euros par joueur, qui ont conduit à des blocages de lettres de sortie internationales.

Vannes, Castres, Aurillac, Mont-de-Marsan et Provence Rugby sont notamment cités. Parmi les clubs de l'élite française, on compte près de une quinzaine de joueurs concernés.

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Deux procédures et un points de blocage

Le dossier tient à la coexistence de deux mécanismes. D'un côté, la lettre de sortie internationale, indispensable pour permettre à un joueur d'être enregistré dans son nouveau pays et attestant qu'il est libre de tout engagement avec sa précédente fédération.

De l'autre, les indemnités de formation, prévues par les règlements de World Rugby mais dont le montant doit être fixé selon la situation du joueur et les accords en vigueur entre les parties.

En principe, la délivrance de la lettre de sortie ne devrait pas dépendre du règlement de ces indemnités.

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50 000 euros par joueur

Face aux départs répétés de jeunes joueurs sans réel retour financier pour les clubs fidjiens, les nouveaux dirigeants de la fédération ont pourtant durci leur position.

Plusieurs lettres de sortie auraient ainsi été bloquées cet été tant que les compensations réclamées, qui pourraient atteindre 50 000 euros par joueur dans certains cas, n'étaient pas versées.

Une méthode contestée par les clubs français concernés, qui estiment avoir respecté les démarches nécessaires au recrutement de ces joueurs.

En effet, selon les règles de World Rugby, le non-paiement d'une indemnité de formation ne peut en aucun cas bloquer la mutation administrative d'un joueur libre.

Petit plaisir du samedi, ce magnifique essai des Fidji ! 😍 #SGRugby7s pic.twitter.com/AJwO5ZCDP4 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 8, 2023

World Rugby appellé à trancher

L'instance internationale doit désormais déterminer si les montants réclamés par la Fédération fidjienne sont conformes à ses propres règlements, et clarifier les conditions dans lesquelles ces indemnités doivent être versées.

Une issue est espérée dans les prochaines semaines. Au-delà des dossiers individuels des clubs concernés, ce contentieux interroge plus largement le modèle de recrutement des jeunes talents fidjiens par les championnats français.

Parmi les joueurs cités, on devine la présence des recrues de l'intersaison en provenance des Fijian Drua (Kuruvoli et Tabuavou à Vannes, Waqa à Provence), mais également de jeunes arrivés sans s'être encore fait un nom chez les professionnels. À Castres, il s'agit probablement du centre Sam Uluinaceva (17 ans), arrivé cet été de la Lelean Memorial School.