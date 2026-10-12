3 absents à droite de la mêlée montpelliéraine : Christopher Tolofua, habituel talonneur, repositionné définitivement ?

Montpellier va disputer sa première journée de Champions Cup face à Bath, un déplacement qui s’annonce difficile en Angleterre pour renouer avec cette compétition.

Vainqueurs de la Challenge Cup la saison passée, les hommes de Joan Caudullo abordent cette rentrée avec un nouveau statut, mais aussi de nouveaux changements.

La saison dernière, Christopher Tolofua entamait une reconversion au poste de pilier droit, en connaissant sa première titularisation à ce poste en Coupe d’Europe.

Il pourrait de nouveau débuter à ce poste, compte tenu des nombreuses absences à droite de la mêlée.

Face à Toulouse, Christopher Tolofua reprend sa transformation en pilier droit avec le Mondial 2027 dans un coin de la tête

Haouas et Houkpatin out, Japridze indisponible ?

C’est une cascade d’absences à laquelle le staff de Montpellier doit faire face. Mohamed Haouas, blessé, est toujours indisponible jusqu’à mi-novembre.

Luka Japaridze, titulaire quatre fois en ce début de saison, sera mis au repos pour des douleurs au dos, à la demande aussi du staff géorgien, qui compte sur l’ex-Briviste pour caler la mêlée durant le prochain Nations Championship.

À cela s’ajoute l’absence de Wilfried Houkpatin, pour congé paternité à partir de fin novembre, qui pourrait changer le visage de la première ligne montpelliéraine.

Habituellement pilier gauche, Valentin Welsch, qui était de toutes les batailles en ce début de saison, pourrait glisser à droite, comme il en a l’habitude.

Dans le même temps, Christopher Tolofua, qui n’aurait effectué sa préparation estivale qu’à ce poste, pourrait retourner à la pile.

Ces forfaits et ces repositionnements pourraient entraîner la montée de certains jeunes Espoirs. Le talonneur Antonio Ratavo, le gaucher Maël Cintract et le droitier Baptiste Gilliocq sont ceux qui font le plus de bruit chez les jeunes.

J’aimerai appuyer les propos de @AymericMilan. Tolo me paraît en effet être une option plus que crédible en EDF. En mêlée ? L’un des meilleurs Dans le combat ? Ferrailleur Pizzaiolo ? Époque plus que révolu Le plus beau ? Il peut aussi jouer pilier droit C’est tout droit 🇫🇷 https://t.co/y2Ntry59Ja — MHR_Actu (@MHR_Actu) October 5, 2026

Le talonneur le plus lourd de l’effectif

Sa reconversion à droite de la mêlée, à un an tout pile du Mondial en Australie, a de quoi relancer le débat en équipe de France.

S’il lui manque quelques feuilles de route pour vraiment s’évaluer à ce poste, il semble déjà partir avec un avantage important : celui du poids.

À un poste où la pression en mêlée est beaucoup plus forte, la puissance que dégage Christopher Tolofua pourrait l’aider à acquérir rapidement une certaine solidité.

C’est le seul talonneur plus lourd que certains droitiers : avec 125 kg, il pèse un kilo de moins que Luka Japaridze et deux de moins que Mohamed Haouas.