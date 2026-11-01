Et, si Yannick Bru perdait l'un de ses hommes forts, décisif dans la quête des deux derniers titres de Champions Cup ? Un accord est attendu dans la semaine à venir pour ramener Noel McNamara de la Gironde au Leinster, selon l'Irish Independent. Il n'est pas encore finalisé, précisent les sources du journal irlandais qui en fait le successeur de Leo Cullen à la tête de la province. Si les discussions se concluent comme prévu, l'Irlandais de l'UBB devrait prendre ce poste dès la saison prochaine.

Le Leinster en quête de grandeur

Natif du comté de Clare, au nord du Munster, Noel McNamara travaille à l'Union Bordeaux-Bègles depuis 2023. Après avoir rencontré Yannick Bru lorsque ce dernier était en contrat aux Sharks de Durban, il l'a suivi en Nouvelle-Aquitaine. Depuis, le club au Lion et au Damier a poursuivi son évolution favorable. Installé parmi les grosses écuries du Top 14, le club a même remporté la Champions Cup en 2025 et 2026, poursuivant l'hégémonie française dans la compétition.

Entre autres, c'est notamment pour cette raison que le Leinster cherche à le faire revenir au pays. Le club dublinois aimerait redorer son blason dans cette compétition où il a écrit les plus belles lignes de son palmarès. Si la province de la capitale figure toujours parmi les meilleures formations d'Europe, elle peine sincèrement à s'imposer face aux toutes meilleures équipes, surtout celles du Top 14. De fait, le Stade Rochelais, le Stade Toulousain, puis l'Union Bordeaux-Bègles ont tous les trois gagné des finales face au club irlandais depuis 2022.

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McNamara, de l'école aux pros

D'autres raisons pourraient pousser le technicien à s'essayer sous d'autres horizons. Pour ce qui est du Leinster, Noel McNamara connaît déjà la province : il y a été responsable de l'académie, puis a pris la tête de l'équipe réserve. Avant cela, l'ancien professeur de mathématiques avait même eu des postes importants au sein de la fédération nationale. Entraîneur de la sélection scolaire de 2012 à 2017, il a ensuite pris la tête des U20 du XV du Trèfles jusqu'en 2021. Sa première expérience chez les professionnels était du côté des Sharks de Durban.

Entraîneur de l'attaque du club Girondin depuis plus de trois ans, il a aidé l'UBB à devenir l'une des formations les plus efficaces offensivement du monde. Sa réussite dans ce secteur du jeu est un facteur déterminant pour n'importe quelle équipe qui souhaite briller en Champions Cup, une compétition réputée pour récompenser les équipes portées sur l'attaque. De plus, son CV pourrait aider le Leinster à valoriser ses jeunes pépites, alors que le rugby irlandais connaît un creux générationnel sans précédent au XIXe siècle.

À Dublin et ailleurs sur l'île, les jeunes talents se pressent beaucoup moins à certains postes, mettant en difficulté le système local. De fait, le sélectionneur Andy Farrell peine à trouver des joueurs compétents à des rôles clés. Connu pour son excellence en conquête, le XV du Trèfle est régulièrement en pénurie de piliers de niveau international. Le constat est relativement similaire à l'ouverture, où Harry Byrne, Sam Prendergast et Jack Crowley peinent à apporter une réelle satisfaction. Cette réalité paraissait absolument inimaginable il y a encore quelques années.

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Des qualités saluées à l'UBB

Pour mettre fin à cette sinistrose, l'arrivée de Noel McNamara est vue comme un moyen d'apporter du sang neuf et une vision nouvelle à la province, premier pourvoyeur de joueurs de la sélection. "Sa manière de travailler est très différente de ce qu’on a pu connaître jusqu’à présent. [...] Il a un vrai souci du détail. Rien n’est laissé au hasard. L’objectif est de comprendre ce que l’on fait, de comprendre pourquoi on fait ses choix sur le terrain et non pas de faire les choses par automatisme", expliquait Pablo Uberti à Sud-Ouest en 2024, au sujet de l'entraîneur irlandais. Le cadre de la Gironde n'est pas le même que celui du Leinster, mais le technicien pourrait peut-être y importer un peu du soleil venu de l'Hexagone.

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