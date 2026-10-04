Le Munster s’enfonce dans la crise : démission du PDG, légendes tenues à distance et résultats inquiétants pour le rugby irlandais

Qu’il paraît éloigné, ce temps où le Munster se présentait comme l’éternel trouble-fête des prés d’Irlande, toujours apte à embêter les hommes de la capitale. Alors que le Leinster semble amoindri par rapport à ses grands jours de la dernière décennie, son rival de Limerick est dans une situation bien plus complexe. Cette semaine, le PDG Ian Flanagan a annoncé qu’il démissionnerait, selon la RTE. Son départ est attendu pour la fin du mois, tandis qu'un rapport d’enquête indépendant sur la gouvernance du club a été livré il y a quelques jours, sans être rendu public.

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Une gestion critiquée

Président d’une équipe championne d’URC en 2022-2023, Ian Flanagan a succédé à Garrett Fitzgerald en 2019. Figure historique de la province, ce dernier a été à la tête de cette institution pendant une vingtaine d’années, voyant son club être sacré champion d’Europe à deux reprises. Il a été l’une des figures majeures de la professionnalisation du rugby irlandais, en permettant à l’Éire de briller autrement qu’avec le Leinster, souvent considéré comme une antichambre de la sélection. Depuis quelques années, la situation semble progressivement se dégrader, alors que la sinistrose s’est accélérée courant 2026.

Alors que la saison dernière a été une relative déception sur le plan sportif, avec une élimination dès les poules en Champions Cup et un quart de finale perdu en URC, le printemps s’est accompagné de polémiques. En effet, le PDG Ian Flanagan avait annoncé que le Néo-Zélandais Roger Randle deviendrait l’entraîneur de l’attaque du club. Cependant, ce dernier est accusé de viol, en Afrique du Sud, et sa nomination a révélé de profondes tensions internes, qui ont irradié le club jusqu’aux supporters. Finalement, l’ancien joueur des Hurricanes n’est jamais venu entraîner à Limerick, mais plusieurs membres du conseil d’administration ont tout de même quitté le navire.

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Des légendes sans langue de bois

Pour sauver le club, plusieurs figures du club ont été appelées à la rescousse. Au pays, les supporters de la Red Army espéraient voir le retour de Ronan O’Gara ou d’autres légendes au club. Cependant, le manager a finalement prolongé du côté du Stade Rochelais. Le camouflet a été d’autant plus grand quand l’icône Peter O'Mahony, lui-même, a demandé aux grands noms du club de rester loin de l'institution, à la vue de son état actuel. “S’ils viennent, je ne pense pas qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions”, disait-il au micro du podcast Indo Sport, fin septembre.

Dans une prise de parole assassine pour la direction démissionnaire, le troisième ligne qui a porté les couleurs du Munster pendant 17 ans a tenu les propos suivants : “J'imagine qu'ils adoreraient aider, mais ils auraient raison de ne pas le faire. Je ne pense pas qu'ils soient bien placés pour ça. Je ne pense pas qu'ils bénéficieront du soutien qu'ils mériteraient. Les anciens entraîneurs sont partis stressés, sous pression, sans avoir obtenu de résultats. Beaucoup d'entre eux étaient compétents, pourtant ils ont échoué.”

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Le Munster dans le chaos

Sportivement, rien n’était encore dramatique du côté de Cork et Limerick. L’élimination inattendue en Champions Cup 2025-2026, après un exploit de Castres à Thomond Park (29-31), avait fait mal, mais le club comptait se relever. Après tout, l’identité du Munster a toujours été dans la résilience et la maîtrise des bases. Un rugby simple, mais efficace. Cependant, la défaite à la maison, en ouverture de l’United Rugby Championship, face aux Glasgow Warriors (20-26), a été la goutte de trop dans un vase prêt à déverser un tsunami.

Ainsi, le Munster devra se débrouiller pour essayer de se reconstruire, alors que l’intersaison est finie et que les échéances sportives s’imposent aux joueurs tous les week-ends. En interne, le coach Clayton McMillan tente de recoller les bouts, dans un environnement compliqué. De plus, les problématiques de la province affectent aussi l'ensemble du rugby de haut niveau en Irlande. Pour cause, le XV du Trèfle fait face à d'importantes pénuries de joueurs à certains postes, notamment en première ligne, et comptait sur la stabilité de ses équipes professionnelles pour relever la barre.

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