Et si l'Irlande raflait la mise en sélectionnant l'Anglais Jack Willis à la surprise générale ?

Une porte s’ouvre vers l’Irlande

À Toulouse, Jack Willis vient d’ajouter une récompense à une collection déjà bien fournie. Ce lundi, le 3e ligne a été élu meilleur joueur du Top 14 pour la deuxième saison consécutive. Une distinction qui a relancé le débat autour de son absence sous le maillot du XV de la Rose. Et alors que sa présence avec la France est impossible, une autre sélection se serait invitée dans la discussion.

Selon The Times, l’Anglais serait désormais disposé à étudier une approche de l’Irlande, dont il est éligible grâce à un grand-père né à Belfast. David Humphreys, directeur de la performance de l’IRFU, se serait déjà renseigné sur ses intentions. Pour rappel, son dernier match avec l’Angleterre remonte au 23 septembre 2023, face au Chili pendant la Coupe du monde. Willis compte 14 sélections et n’a plus rejoué avec l'Angleterre depuis. Trois années complètes se sont donc écoulées depuis cette dernière cape.

Que dit le règlement ?

World Rugby autorise un joueur déjà capé à demander un changement de sélection après trois années sans représenter sa première fédération, à condition d’être né dans le pays concerné ou d’y avoir un parent ou grand-parent né. L’opération doit ensuite être approuvée par World Rugby et ne peut avoir lieu qu’une seule fois.

Sportivement, le profil attirerait forcément l’attention. Willis sort d’une saison de Top 14 à 23 matchs, 1 380 minutes et six essais. Il a également été classé meilleur gratteur du championnat pour la deuxième année consécutive selon les datas de la LNR. À 29 ans, il reste dans le cœur de sa fenêtre de performance, avec cette capacité à transformer chaque ruck en vide-grenier.

Toulouse verrouille le dossier

Le principal obstacle se trouve pourtant à Toulouse. Willis est engagé avec les Rouge et Noir jusqu’en 2029 et a encore répété cette semaine son attachement au club. L’IRFU privilégie de son côté les joueurs évoluant dans ses provinces. Dans le cadre actuel, un passage par Leinster, Munster, Ulster ou Connacht constituerait donc la voie la plus directe vers le maillot vert.

Et il faudrait encore se faire une place dans une troisième ligne qui ne manque franchement pas de monde. À l’entrée du Tournoi 2026, Andy Farrell pouvait toujours compter sur son capitaine et numéro 8 Caelan Doris (27 ans, 55 sélections), l’ancien meilleur joueur du monde Josh van der Flier (32 ans, 75 sélections) et Jack Conan (33 ans, 55 sélections), autre cadre du Leinster. Derrière ce trio, Cian Prendergast (25 ans, 8 sélections) a débuté le Tournoi comme titulaire face à la France, tandis que Nick Timoney (30 ans, 6 sélections avant la compétition) a retrouvé une vraie place dans la rotation. Et la liste serait incomplète sans Ryan Baird (26 ans, 32 sélections), régulièrement utilisé en numéro 6 avant qu’une fracture du tibia ne le prive du début de l’année 2026. Autrement dit, même avec le CV de Jack Willis, le maillot vert ne viendrait pas avec le billet d’avion.

Et à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie, le calendrier serre déjà l’étau. Quitter Toulouse signifierait abandonner un environnement où Willis est devenu capitaine, champion et double meilleur joueur du Top 14. Lui-même reconnaît toujours avoir le rugby international dans un coin de la tête, sans remettre en cause son choix de rester en France. Il pense même à faire une demande de passeport français.

Une possibilité, pas encore un projet

Aucun changement de sélection n’est engagé et aucune offre irlandaise n’a été annoncée. Mais depuis le 23 septembre, un verrou réglementaire a sauté. Jack Willis possède désormais une option qui n’existait pas auparavant. Reste à savoir si elle restera une curiosité de règlement ou si le Trèfle décidera réellement de pousser la porte.