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Pourquoi le retour de la légende Beauden Barrett en NPC est un évènement au pays des All Blacks ?

Dimanche, Beauden Barrett va ainsi retrouver Taranaki pour la première fois depuis 2020, face à Wellington à New Plymouth.

Theo Fondacci 29/09/2026 à 18h05
Le retour de Beauden Barrett dans son club attire forcément les foules.
Le retour de Beauden Barrett dans son club attire forcément les foules.

Imaginez Antoine Dupont revenant jouer avec Auch au beau milieu d’une saison internationale. En France, le scénario paraît presque irréel. En Nouvelle-Zélande, il fait partie de l’ADN du rugby provincial. Dimanche, Beauden Barrett va ainsi retrouver Taranaki pour la première fois depuis 2020, face à Wellington à New Plymouth.

À 35 ans, avec 145 sélections chez les All Blacks, l’ancien meilleur joueur du monde 2016 et 2017 reste l’un des visages les plus connus du rugby néo-zélandais. Le voir redescendre en NPC, championnat provincial antichambre du Super Rugby, donne donc forcément une autre dimension à cette dernière journée de saison régulière.

5 000 billets ont déjà vendus

Car Taranaki n’est pas une province comme une autre pour Barrett. C’est là que tout a commencé. En 2010, à seulement 19 ans, il éclaboussait le championnat de sa classe en en étant élu révélation et laissait apparaître un talent différent au rugby nz.

Son retour s’inscrit surtout dans une tradition très néo-zélandaise : 14 All Blacks ont été rendus disponibles pour leurs provinces ce week-end. À Taranaki, Barrett pourra notamment retrouver l’ouvreur Josh Jacomb et le talonneur Bradley Slater. Son frère Scott avait déjà repris la compétition avec la province le week-end précédent.

VIDEO. Dan Carter affole les supporters en annonçant un probable retour sur le pré

Le timing n’est pas totalement anodin non plus. Beauden Barrett n’a joué qu’un rôle limité lors de la tournée récente en Afrique du Sud et doit encore convaincre avant l’annonce, mardi, du groupe de 34 joueurs retenus pour la Bledisloe Cup. La concurrence aux postes de meneur reste dense avec Damian McKenzie, Ruben Love, Richie Mo’unga ou encore Jacomb.

Pour Taranaki, c’est donc bien plus qu’un renfort ponctuel. C’est le retour à la piaule d'une légende du rugby mondial et des All Blacks. Un bel évènement pour lequel 5 000 billets ont déjà vendus, ce qui constitue un évènement en soi pour ce championnat, dans un pays qui compte plus de moutons que d'habitants.

D'ici dimanche, le retour de l'enfant prodige pourrait attirer encore quelques milliers de pèlerins...

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