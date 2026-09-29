+50 kg grâce au mieliepap : qui est Noah Brown, le colosse de 19 ans qui frappe à la porte de la Pro D2 ?

À 19 ans, Noah Brown ne passe déjà pas inaperçu à Brive. Avec ses 2,06 m pour 124 kg, le deuxième ligne anglo-sud-africain possède un gabarit taillé pour le très haut niveau. Pourtant, il y a encore quelques mois, son avenir dans le rugby élitiste semblait loin d’être assuré.

Né à Port Elizabeth d’une mère sud-africaine et d’un père anglais, puis élevé près de Londres, Brown est passé par les filières jeunes des London Irish puis de Gloucester. Mais son faible temps de jeu lui ferme alors plusieurs portes en Angleterre.

D'ailleurs, son physique n’a pas toujours été aussi impressionnant. À son arrivée dans le rugby universitaire, Brown ne pesait que 74 kg pour plus de deux mètres. Sa famille sud-africaine lui conseille alors une recette bien connue au pays de Boers : le mieliepap, une bouillie traditionnelle très calorique à base de maïs.

Trois ans plus tard, entre travail et coup de fourchette, la métamorphose est spectaculaire : 50 kg supplémentaires. Brown raconte à RugbyPass avoir vu dans le même temps ses performances en musculation progresser fortement, avec davantage d’impact ballon en main et en défense.

Toulouse, Dupont, Japon, Suisse… L'aventurier Paul Pimienta raconte les (improbables) chemins que sa carrière a bien failli prendre

Malgré tout, le jeune géant se retrouve sans club à la sortie d’Oxford College, en fin de saison dernière. Il contacte alors l’agence Izzat. Ses vidéos sont envoyées en France et huit formations manifestent illico leur curiosité, voire leur intérêt, comme Toulouse, Pau, l’UBB et le Racing 92.

C'est finalement à Brive qu'il va s'engager, notamment convaincu par la présence d'un certain Courtney Lawes lors de la visio pour lui présenter le projet corrézien. Les contacts de l'agence ne s'arrêtent pas là et ses représentants échangent même avec Rassie Erasmus, pour lui signifier l'éligibilité de ce profil à plus de 2m05.

Il enchaîne en Espoirs

Brown, lui, se rêve d'abord sélectionné chez les U20 pour l’Angleterre ou l’Afrique du Sud. Pour l'heure, le colosse a débuté son aventure au centre de formation du CAB, avec qui il vient de démarrer les 3 premières rencontres de la saison en 2ème ligne avec les Espoirs. Même s'il attend toujours sa première victoire. Et peut-être des débuts chez les professionnels, lorsque l'effectif sera moins garni, au cœur de l'hiver ?