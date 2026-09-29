+50 kg grâce au mieliepap : qui est Noah Brown, le colosse de 19 ans qui frappe à la porte de la Pro D2 ?

À 19 ans, Noah Brown ne passe déjà pas inaperçu à Brive. Avec ses 2,06 m pour 124 kg, le deuxième ligne anglo-sud-africain possède un gabarit taillé pour le très haut niveau. Pourtant, il y a encore quelques mois, son avenir dans le rugby élitiste semblait loin d’être assuré.
Né à Port Elizabeth d’une mère sud-africaine et d’un père anglais, puis élevé près de Londres, Brown est passé par les filières jeunes des London Irish puis de Gloucester. Mais son faible temps de jeu lui ferme alors plusieurs portes en Angleterre.
D'ailleurs, son physique n’a pas toujours été aussi impressionnant. À son arrivée dans le rugby universitaire, Brown ne pesait que 74 kg pour plus de deux mètres. Sa famille sud-africaine lui conseille alors une recette bien connue au pays de Boers : le mieliepap, une bouillie traditionnelle très calorique à base de maïs.
Trois ans plus tard, entre travail et coup de fourchette, la métamorphose est spectaculaire : 50 kg supplémentaires. Brown raconte à RugbyPass avoir vu dans le même temps ses performances en musculation progresser fortement, avec davantage d’impact ballon en main et en défense.
Malgré tout, le jeune géant se retrouve sans club à la sortie d’Oxford College, en fin de saison dernière. Il contacte alors l’agence Izzat. Ses vidéos sont envoyées en France et huit formations manifestent illico leur curiosité, voire leur intérêt, comme Toulouse, Pau, l’UBB et le Racing 92.
C'est finalement à Brive qu'il va s'engager, notamment convaincu par la présence d'un certain Courtney Lawes lors de la visio pour lui présenter le projet corrézien. Les contacts de l'agence ne s'arrêtent pas là et ses représentants échangent même avec Rassie Erasmus, pour lui signifier l'éligibilité de ce profil à plus de 2m05.
Il enchaîne en Espoirs
Brown, lui, se rêve d'abord sélectionné chez les U20 pour l’Angleterre ou l’Afrique du Sud. Pour l'heure, le colosse a débuté son aventure au centre de formation du CAB, avec qui il vient de démarrer les 3 premières rencontres de la saison en 2ème ligne avec les Espoirs. Même s'il attend toujours sa première victoire. Et peut-être des débuts chez les professionnels, lorsque l'effectif sera moins garni, au cœur de l'hiver ?
J'avais compris avec du mielpops...J'arrête la cachaça pour aujourd'hui.
Ah ah ah ah ! 😂 😂😂😂
Je me gondole !
Le gavage de joueur sudaf au maïs maintenant,
façon canard du Sud-Ouest bien connu pour sa force et sa vitesse de pointe !
+50 kg en trois mois avec du maïs ? Intéressant...
C'est trois ans pas trois mois ;-)
Il n'empêche que c'est beaucoup.
Je ne suis pas médecin. Quelqu'un pour dire si ce type de prise accélérée de poids a des conséquences sur la santé ? Et si c'est uniquement le maïs ?
Haha my bad :) Mais le point reste, +50 kg en quelle que soit la durée ça reste très étonnant, et effectivement pas sûr que ce soit bon pour la santé. Les ligaments ne se renforcent pas à la même vitesse eux.
C'est beaucoup, mais on parle d'un géant sportif de haut niveau qui était sécos à 16ans, et qui en a désormais 19.
Je trouve bizare d'aller chercher son poids d'ado pour pouvoir faire des gros chiffres.