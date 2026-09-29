Le souvenir le plus précieux de 2003 bientôt vendu : Dallaglio met sa médaille mondiale aux enchères

La médaille de Sydney estimée jusqu’à 80 000 livres

Lawrence Dallaglio se sépare de l’un des objets les plus symboliques de sa carrière. L’ancien troisième ligne anglais met aux enchères la médaille reçue après le sacre mondial de 2003, remporté 20-17 après prolongation contre l’Australie à Sydney. La vente aura lieu le 13 octobre, avec une estimation comprise entre 50 000 et 80 000 livres (58 145 € à 93 032 €). À 54 ans, l’ancien capitaine anglais vend également une partie importante de ses souvenirs de joueur.

La collection comprend sa médaille de finaliste du Mondial 2007, celle du Tournoi 2003, plusieurs récompenses gagnées avec les Wasps, ainsi que ses casquettes de l’Angleterre et des Lions. Selon The Telegraph, l’ensemble pourrait atteindre environ 180 000 livres, soit environ 210 000 €. La vente intervient alors que Dallaglio, déclaré en faillite en 2025, connaît depuis plusieurs mois d’importantes difficultés financières.

En 2003, Dallaglio n’avait pas quitté le terrain une minute

La valeur sportive de cette médaille dépasse celle d’un simple souvenir de vestiaire. Dallaglio a joué chaque minute de la campagne anglaise lors de la Coupe du monde 2003. Avec Richard Hill et Neil Back, il formait une troisième ligne devenue l’une des signatures du XV de la Rose. Vingt-trois ans plus tard, le drop de Jonny Wilkinson est encore l'une des images les plus symboliques de l'histoire du rugby mondial. Mais le numéro 8 avait traversé tout le tournoi sans sortir.

Dallaglio c'est 85 sélections avec l’Angleterre, dont 22 comme capitaine, et trois tournées avec les Lions britanniques et irlandais. Pour la petite histoire, il avait même gagné la Coupe du monde à VII en 1993. Avec les Wasps, son unique club au plus haut niveau, il a ajouté cinq titres de champion d’Angleterre et deux Coupes d’Europe.

Une pièce à part dans l’histoire du rugby anglais

Pour les collectionneurs, le lot numéro 90 concentre forcément l’attention. Cette médaille appartient à la seule équipe d’Angleterre masculine devenue championne du monde. Et elle a été remise à Dallaglio le soir même de la finale, le 22 novembre 2003, après 100 minutes d’un match que tout amateur de rugby anglais connaît presque par cœur.

La vente rappelle aussi que les grands souvenirs de cette génération ne dorment pas tous dans les vitrines de Twickenham. Certaines pièces restent la propriété des joueurs et peuvent donc changer de mains. Dans le cas de Dallaglio, plusieurs chapitres de sa carrière sont proposés le même jour, jusqu’à sa médaille de champion du monde de rugby à VII 1993, estimée entre 1 000 et 1 500 livres (1 166 € et 1 749 €).

Un morceau de 2003 bientôt chez un collectionneur

Le 13 octobre, un acheteur pourra donc repartir avec un fragment très concret du sommet du rugby anglais. Pour Dallaglio, cette médaille restera associée à une campagne particulière : du premier match à la finale de Sydney, il n’avait pas quitté une seule fois la pelouse.