De novembre à janvier : comment l’infection de Caelan Doris bouleverse les plans de l’Irlande et du Leinster

Une infection qui repousse le calendrier

Caelan Doris ne devrait pas rejouer avant début janvier. Selon The Irish Times, le capitaine du Leinster et de l’Irlande a vu sa convalescence retardée par une infection au genou après une intervention chirurgicale. Touché au pied dès les premières minutes de la finale d’URC gagnée contre les Bulls en juin, le numéro 8 avait été opéré du pied et du genou.

Son retour était d’abord espéré pour la fenêtre internationale de novembre. Doris avait déjà manqué les trois rencontres estivales de Nations Championship contre l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Sa progression est désormais jugée bonne, avec l’espoir d’un retour au tout début de 2027.

Le patron du pack irlandais

Pour l’Irlande, l’absence pèse lourd. Doris a disputé chaque minute des cinq matchs du Tournoi des 6 Nations 2026 et reste le capitaine d’Andy Farrell. À 1,93 m pour 106 kg, il réunit puissance dans les collisions, continuité après contact et gros volume défensif.

Et le calendrier ne lui fera aucun cadeau. L’Irlande recevra l’Argentine le 6 novembre, les Fidji le 14 puis l’Afrique du Sud le 21, avant le week-end des finales du Nations Championship à Londres. Quatre rendez-vous que Doris devrait manquer.

Leinster aussi perd son capitaine

Le Leinster devra lui aussi traverser l’automne sans son capitaine. Leo Cullen avait confirmé fin septembre que Doris conserverait le brassard cette saison. En son absence, Max Deegan a notamment été choisi pour mener l’équipe lors du déplacement chez les Lions à Johannesburg.

Un retour début janvier ouvrirait toutefois une fenêtre idéale. Le Leinster recevra Pau en Champions Cup le 9 janvier avant d’aller défier Leicester à Welford Road le 16. Deux dates qui peuvent servir de rampe de lancement avant le Tournoi 2027, dans une année de Coupe du monde, après de très longs mois sans compétition.

Janvier comme nouveau point de repère

Doris avait déjà manqué la tournée des Lions 2025 après une blessure à l’épaule. Cette nouvelle coupure impose donc de la patience à l’un des cadres irlandais. Pour Farrell comme pour le Leinster, janvier devient désormais un vrai point de repère.