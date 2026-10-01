"Une énigme", "Sacré potentiel" : Daniel Bibi Biziwu, pas utilisé par Pau, est-il boudé par le staff

La Section réalise un départ canon dans l'élite, en empilant les belles prestations devant son public, mais aussi à l'extérieur, comme lors de la première journée sur la pelouse du MHR, vice-champion de France en titre.

Durant ces quatre premières journées, quelques jeunes ont eu l'occasion de se montrer avec l'équipe de Sébastien Piqueronies, comme Alexandre Etchebéhère, pilier gauche revenu de son prêt à Colomiers cet été.

Il a formé, aux côtés d'Hugo Parrou et de Lekso Kaulashvili, la rotation à gauche de la mêlée paloise, laissant l'excellent Daniel Bibi Biziwu au frigo, ce qui paraît étonnant au regard de son précédent exercice.

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Une fin de contrat qui fait parler

Alors qu'il faisait partie des joueurs clés du paquet d'avants palois la saison dernière, l'ex-pilier gauche de Clermont n'a pas joué la moindre minute cette saison en Top 14.

La situation commence à se voir, et quelques supporters s'agacent sur les réseaux sociaux. International avec la France U20, le gaucher arrive en fin de contrat en juin 2027.

Cette situation contractuelle pousse même la Section Paloise à activer des pistes à l'étranger, comme celle de Beno Obano, international anglais qui aurait visité les installations béarnaises.

Relégué au rang de quatrième pilier gauche après avoir longtemps enchaîné les titularisations, le message semble traduire un départ dès juin prochain. Dès l'intersaison, quelques rumeurs l'avaient déjà envoyé à Bordeaux et au Stade Français.

Vers une refonte de la première ligne à Pau ?

Parmi les dix première-ligne de l'effectif professionnel de la Section Paloise, sept seront en fin de contrat en juin prochain.

Seuls Thomas Laclayat, Alexandre Etchébéhère et Hugo Parrou sont assurés de disputer au moins une saison supplémentaire dans le Béarn.

Jon Zabala, capitaine emblématique de la sélection espagnole et parfois de Pau, semble bifurquer vers un rôle de doublure derrière Thomas Laclayat et Guram Papidze. Il pourrait ainsi quitter Pau après trois ans au club.