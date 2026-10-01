Des appuis volcaniques : Clermont prêt à lâcher sa bombe néo-zélandaise pour aller tenter un coup à La Rochelle

Selon Rugbyrama, Etene Nanai-Seturo devrait effectuer ses débuts en Top 14 ce week-end face à La Rochelle. Comme envisagé depuis son arrivée en Auvergne, le joueur de 27 ans pourrait débuter à l’arrière.

Malgré la rigueur du Top 14, pas question de brider cet ancien phénomène du rugby à 7. À Clermont, Etene Nanai-Seturo doit être lancé avec une consigne assez simple : provoquer, jouer les espaces et tenter sa chance dès qu’une brèche se présente.

Le rugby qu'aime l'ancienne boule de nerfs des Chiefs, finalement. "Je suis un joueur assez libre, qui adore croquer les espaces", explique-t-il à Rugbyrama.

Transformer des miettes en baguette

À l’aile comme à l’arrière, Clermont veut donc lui laisser cette liberté. L’objectif n’est pas d’en faire un simple joueur de système, mais bien ce fameux facteur X capable de transformer des miettes en baguette. Le staff clermontois attend beaucoup d’un joueur identifié très tôt comme celui qui pouvait faire de l'ASM une attaque moins prévisible.

Après une prestation plutôt aboutie face à Castres, l’ASM cherchera désormais à confirmer loin de ses bases. L’arrivée de Nanai-Seturo dans le XV pourrait offrir une arme supplémentaire pour se donner l'ambition sincère de réaliser un coup à l’extérieur.

88 de vitesse, 90 de grinta : la carte FUT pour mieux connaître Rodrigo Marta, la comète portugaise qui surprend le Top 14

À l'image d'un Rodrigo Marta qui régale le Top 14 par son punch et sa capacité à gagner ses duels en ce début de saison, Nanai-Seturo pourrait à son tour rapidement se faire un nom en France grâce à son jeu fait d'explosivité et d’instinct.

Entouré de garçons comme Delguy, Raka ou AJ Lam et potentiellement mis sur orbite par son pote Harry Plummer, il devrait finir de donner une sacrée gueule à l'attaque clermontoise. Et peut-être même changer la façon de jouer de ses adversaires, qui comprendront très vite pour que s'exposer à des ballons de relance gratuit deviendra suicidaire, avec ce duelliste hors-pair...