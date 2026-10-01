Etzebeth sort, revient, ressort : que dit vraiment la loi 3 sur un joueur blessé ?

Rassie Erasmus a livré sa version de la séquence après la défaite des Springboks. Il dit avoir cru qu'Etzebeth quittait le terrain pour un protocole d'évaluation d'un traumatisme crânien (HIA). Selon lui, le joueur a finalement été enregistré comme blessé, et non comme soumis à un HIA. Dans ce cas, un remplaçant ne pouvait pas entrer. Tout le débat tient à cette distinction entre deux mentions, que les règles traitent de façon opposée.

Une sortie, un retour, une nouvelle sortie

Dimanche 27 septembre, à Perth, l'Afrique du Sud a utilisé ses huit remplaçants dès le début de la seconde période. Aux alentours de la 64e minute, Etzebeth a quitté le terrain après un choc au niveau du cou. Il est revenu environ trois minutes plus tard, puis il est sorti définitivement dans les dernières minutes.

Les deux versions publiques ne coïncident pas. Le récit de Rugby Australia décrit une sortie après un HIA, alors qu'Erasmus parle d'une blessure enregistrée comme telle. Sans avoir accès aux documents officiels, difficile de savoir qui a raison. En revanche, on sait ce que prévoit le réglement.

Ce que prévoit la loi 3

Selon la loi 3 de World Rugby, un joueur remplacé parce qu'il est blessé ne peut pas revenir en jeu. Pour un match international, le médecin de match détermine si l'état du joueur rend imprudent le fait de continuer. Si Etzebeth a été enregistré comme blessé et remplacé définitivement, la règle publiée ne prévoit donc pas son retour.

La loi prévoit aussi un remplacement temporaire pour une blessure avec saignement. Le HIA ouvre le même droit, dans une rencontre autorisée à appliquer ce protocole. Dans ce cas, le joueur peut être remplacé temporairement même si tous les remplacements sont utilisés. Le remplacement devient définitif si le joueur n'est pas revenu après 12 minutes de temps réel. Un joueur remplacé tactiquement peut aussi revenir dans certains cas limités, dont le remplacement d'un joueur blessé à la tête.

En clair, un choc au cou n'ouvre pas à lui seul le droit à un remplacement HIA. Il faut que le protocole ait effectivement été déclenché et que les conditions de retour soient respectées. Si la sortie d'Etzebeth relevait d'un HIA temporaire, un retour pouvait être autorisé après l'évaluation. Le dossier public ne permet pas de trancher entre les deux scénarios.

Ce que l'on peut conclure, et ce que l'on ne peut pas

Un fil Reddit publié le 30 septembre par l'utilisateur MyReddit199 accuse les Springboks de contourner volontairement les règles de remplacement. La déclaration d'Erasmus confirme une confusion sur la nature de la sortie. Elle ne démontre pas une intention de tromper. Affirmer qu'une infraction a été commise ou qu'une sanction était due exigerait une clarification des officiels ou de World Rugby.