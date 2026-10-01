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1,92 m, 102 kg et six sélections avec les Bleuets : l'heure est-elle venue pour le Stade Toulousain de lancer ce jeune flanker de 21 ans chez les professionnels ?

Alors qu'il sort d'une saison aboutie avec les Espoirs et l'équipe de France U20, Marceau Marzullo, blessé pour le Mondial avec les Bleuets, est revenu sur les terrains la semaine dernière et a pointé à l'entraînement des pros cette semaine.

Nathan Heuillet 01/10/2026 à 09h50
Marceau Marzullo postule pour le déplacement à Castres avec les professionnels. ©LNR
Marceau Marzullo postule pour le déplacement à Castres avec les professionnels. ©LNR

Comme évoqué depuis plusieurs jours, le Stade Toulousain fait face à une infirmerie remplie de 22 éléments, pratiquement tous issus du groupe professionnel.

Parmi les absents en troisième ligne : Jack Willis, Léo Banos, Anthony Jelonch, Mathis Castro-Ferreira et, sans doute, François Cros, pas encore apte à 100 %.

En ce sens, Ugo Mola avait procédé à un turnover face à Montpellier en intégrant Marc-Élie Kouassi dans le groupe et en replaçant Efrain Elias à l'aile de la troisième ligne.

Face à ces absences, il pourrait, dans les week-ends qui suivent, donner sa chance à un jeune espoir de bientôt 21 ans, en la personne du capitaine désigné de la France U20 durant le dernier tournoi : Marceau Marzullo.

"Joueurs hybrides" ; "polymorphes" : comment le Stade Toulousain a façonné un effectif tout terrain ?

Marceau Marzullo et Guillaume Reynaud face à Castres ?

Difficile de connaître à l'avance les plans d'Ugo Mola, tant les options sont nombreuses chez les Rouge et Noir, qui disposent d'une confortable assise avec de jeunes talents.

C'est le cas de Marceau Marzullo, qui est apparu cette semaine sur les terrains d'entraînement d'Ernest-Wallon avec le groupe professionnel.

Après avoir disputé une rencontre avec les Espoirs pour son retour de blessure, le flanker de la France U20 pourrait rapidement goûter à l'élite avec les Rouge et Noir, tout comme le capitaine des jeunes Toulousains, Guillaume Raynaud qui pointé à l'entraînement des professionnels.

"Avec tous ces blessés, ce sera les cadets à Castres"

Toulouse peut compter sur un nombre de retours assez significatif : Tommaso Menoncello a repris l'entraînement et semble postuler pour une place pour le déplacement à Castres.

Il sera sans doute entouré de Thomas Ramos et de Santiago Chocobares, de quoi rivaliser sans complexe avec les lignes arrière castraises.

La plupart des jeunes qui pourraient être envoyés à Castres disposent déjà d'une expérience avec les professionnels, en matchs de préparation ou avec le gratin international (sélections de jeunes ou équipe de France A pour certains).

De quoi tenir son rang face au niveau et à l'exigence de l'élite française : comme beaucoup le diront, Toulouse reste dangereux, même avec "l'équipe B".

ErneSTina Carniceria Tolosana
ErneSTina Carniceria Tolosana

je l'ai vu jouer en espoir plusieurs fois, c'est un besogneux...il devrait aller loin.


balobal
balobal

intéressant, car c'est souvent sur ces aspects que les jeunes "pêchent" quand ils découvrent le top14.
merci de votre partage !


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