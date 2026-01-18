Champions Cup. Castres ‘‘prend d’assaut’’ le Munster et choque la presse irlandaise

Pour la première fois de son histoire, le Castres Olympique est allé s’imposer sur la pelouse du Munster (29-31) en Champions Cup. L'Irlande est sous le choc.

C’est un résultat historique pour le rugby français. Ce samedi 17 janvier, le Castres Olympique est allé chercher un succès inattendu sur la pelouse du Munster (29-31). Dans l’iconique stade de Thomond Park, les Tarnais ont réussi à s’imposer en fin de match, dans une atmosphère étouffante. Par ailleurs, cette affiche était la vingtième confrontation entre les deux clubs sur la scène européenne, un record continental.

L'exploit fou de Castres

Un tel exploit est quelque chose de rare. Par le passé, seulement deux clubs français avaient déjà réussi à décrocher une victoire à Thomond Park. En décembre 2014, l’ASM Clermont avait signé une victoire historique (9-16) au Munster. Ensuite, il a fallu attendre avril 2021, dans un stade à huis clos, pour voir le Stade Toulousain l’emporter de nouveau (33-40), lors de la pandémie de Covid_19. Devant la Red Army, mais au cœur d’un brouillard opaque, les Rouge et Noir ont récidivé (13-18), en décembre 2022.

En gagnant à Limerick, le Castres Olympique a éliminé le Munster de cette Champions Cup 2025/2026, en les rétrogradant à la cinquième place de la Poule 2. Les Irlandais ne joueront pas les phases éliminatoires de la compétition pour la première fois depuis 2020. En Irlande, cette nouvelle a choqué beaucoup d'observateurs, qui n’imaginaient pas une seule seconde voir cette formation légendaire du rugby européen être éliminée aussi tôt.

Le Munster sonné en Champions Cup

Connus pour leur identité de jeu, avec une excellente maîtrise des basiques du rugby et du jeu d’avants, les locaux sont pourtant méconnaissables dans ces secteurs depuis le début de la Champions Cup 2025/2026. Ainsi, la presse irlandaise a commenté cette désillusion locale avec une déception non dissimulée. Cependant, elle a applaudi la formation castraise.

Cette dernière s’est imposée grâce à des essais de Vuate Karawalev (10ᵉ), Théo Chabouni (38ᵉ), Geoffrey Palis (68ᵉ) et Christian Ambadiang (72ᵉ). Les réalisations irlandaises signées avec les doublés de Craig Casey (17ᵉ et 34ᵉ) et d'Edwin Edogbo (59ᵉ et 78ᵉ), ainsi qu'un essai de Thaakir Abrahams (46ᵉ) n'ont pas suffi.

Dans la province du Munster, le Limerick Leader estime que Castres “a pris d’assaut Thomond Park” pour “éteindre les rêves” des joueurs d’URC. Pour le journal local, la défaite contre Castres s’explique par les mêmes raisons que celle observée contre Bath et Toulon, à cause d’une “mauvaise discipline” et d’une “tendance à perdre rapidement des points après en avoir marqué”.

La presse irlandaise frustrée

Dans le reste de l’Irlande, les réactions des journaux du pays n’ont pas été aussi tendres que du côté de Limerick. Par exemple, l’Irish Times indique que “le coup de sifflet final a été accueilli par une incrédulité stupéfaite” à Thomond Park. Le journal parle d’une “ambiance mortifère” dans les gradins, à l’exception d’un groupe de supporters castrais “en pleine exaltation”.

Malgré cinq essais et une animation offensive remuante, les Munstermen ne peuvent se reprocher “que leurs propres faiblesses” face à une équipe française qui “a parfois joué un excellent rugby”. L’Irish Times pointe notamment du doigt la défaillance de Jack Crowley face aux perches, auteur de deux coups de pied réussis sur cinq, mais également “une négligence omniprésente et un manque de concentration” des Irlandais.

Pour l’Irish Independent, “Castres a provoqué l'un des plus grands bouleversements que Thomond Park ait jamais connus”, ce samedi. Ainsi, le “regard hanté de l'entraîneur principal du Munster, Clayton McMillan, et du capitaine Tadhg Beirne” contrastaient avec “les chants et les danses de l'équipe française” entendus par les journalistes, dans les vestiaires visiteurs.

Alors que l’identité de jeu des Munstermen semble plus fragile que jamais, l’Irish Sun s’est aussi montré très critique envers le camp de Limerick, mais a salué la performance castraise. Le tabloïd a vanté la qualité du demi d’ouverture Enzo Hervé rassurant au pied auteur de deux “superbes transformations” pour mettre son équipe devant. Il pointe néanmoins du doigt le carton jaune “stupide” de Leone Nakarawa, à la 75ᵉ minute de jeu, qui aurait pu être une “bouée de sauvetage” pour les locaux.

Enfin, l’Irish Mirror affirme que Castres a “brisé le cœur” du Munster, à l’occasion de cet exploit. Le média met en avant “l'impressionnante fin de match” des Tarnais. De plus, il salue la performance de Théo Chabouni : “Castres s'est ressaisi grâce à un essai bien négocié de l'arrière Théo Chabouni, qui a récupéré son propre coup de pied.”

