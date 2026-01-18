Avec un nouveau 20/20, l’UBB bat un record historique en Champions Cup !

Décidément, l’Union Bordeaux-Bègles a fait de la Champions Cup son terrain de jeu. Détenteur du titre international, le club de Gironde a conclu sa phase de groupes 2025/2026 par une victoire (15-27) sous le déluge d’outre-Manche, ce dimanche 18 janvier, chez les Bristol Bears. Il s’agit là de la quatrième victoire bonifiée des hommes de Yannick Bru dans cette compétition, sur cette saison, en autant de rencontres jouées.
Scénario heureux à Bristol
Lors du premier acte, l’ancien talonneur de l’UBB Gabriel Oghre a ouvert le score en faveur des locaux, à la 10ᵉ minute de jeu. Ensuite, Louis Bielle-Biarrey s’est offert un doublé. Après une folle percée de Matthieu Jalibert, l’ailier du XV de France remettait les siens à hauteur (13ᵉ) et lançait son match.
Quelques minutes plus tard, le dragster girondin était à la conclusion d’une action tout aussi impressionnante. Sur un ballon de récupération, Depoortère et Page-Relo transmettaient le cuir à leur ailier, qui se rendait derrière la ligne (21ᵉ). Avant la mi-temps, Nicolas Depoortère a aussi réussi à marquer sur une contre-attaque flamboyante (30ᵉ). Les Bordelo-Béglais repartent aux vestiaires avec le sourire aux lèvres.
Après la pause, la météo se révélait toujours capricieuse et les hommes de Yannick Bru avaient plus de mal à s’exprimer. Les visiteurs ont surtout cherché à défendre leur en-but, face à une formation des Bristol Bears affamée et qui cherchait à prendre la première place de la poule 4.
À la 65ᵉ minute de jeu, le centre sud-africain Benhard Janse van Rensburg a marqué un nouvel essai à la faveur du club anglais. Avec cette réalisation et une pénalité de Sam Worsley (74ᵉ), les locaux n’étaient plus qu’à cinq points de l’UBB à autant de minutes de la fin. Toutefois, après une pénalité ratée de Matthieu Jalibert, l’ouvreur girondin décochait une belle chandelle. Cette dernière profitait à Louis Bielle-Biarrey qui signait un triplé (80ᵉ) et donnait le point du bonus offensif à son équipe, sur le gong.
La domination écrasante de l’UBB
Avec un 20/20, l’UBB a décroché le nombre de points maximum à obtenir sur une phase de groupes de Champions Cup, sur ce format. Depuis la fin des formats avec des poules de quatre équipes avec des rencontres aller-retour, en 2020, trois formations ont déjà connu un passage en poule parfait. Sur les six dernières saisons, en plus de Matthieu Jalibert et ses coéquipiers, le Leinster (en 2022/2023) et le Stade Toulousain (en 2023/2024) sont parvenus à concrétiser une telle prestation.
De plus, elle n’en est pas à son coup d'essai, puisque la formation de Nouvelle-Aquitaine avait déjà réalisé cette performance impressionnante sur l’exercice précédent, avec 20 unités accumulées sur la saison 2024/2025. Ainsi, le collectif bordelo-béglais est sur une série de huit victoires bonifiées consécutives en phase de groupes de Champions Cup.
Par le passé, une telle réussite sur plusieurs années, à ce niveau de la compétition, n’avait encore jamais été observée. La domination de l’Union Bordeaux-Bègles est inédite, car il s’agit du premier club à enchaîner deux saisons avec quatre victoires bonifiées en phases de poules. En clair, depuis l’automne 2024, il a décroché 40 points sur les 40 unités possibles.
Le titre de Champions Cup en jeu
Par ailleurs, l’UBB est sur une folle série de 12 victoires consécutives en Champions Cup, en phase de groupes et en phase à élimination directe. S’ils vont jusqu’à la finale, cette saison, et remportent cette dernière, ils égaleront le record de la plus longue série d’invincibilité dans la compétition. Actuellement, elle est détenue par le Stade Rochelais, avec 16 issues favorables à la suite de l’automne 2021 au printemps 2023.
Après la victoire de l’année passée, l’UBB avait fait connaître ses grandes ambitions, sur la scène continentale et au-delà. En conférence de presse, après le sacre de 2025, Maxime Lucu déclarait ceci au sujet des prétentions de son équipe : “On a envie de s’asseoir à la table des grands. L’année dernière, on a échoué, mais cette fois, on a accroché une étoile sur notre maillot. On aura au moins marqué le club, en interne, avec le premier titre de l’histoire de la fusion (entre les équipes premières du Stade Bordelais et du CA Bègles, en 2006).”
Jak3192
Alors là, c'est énorme...
🤣🤣🤣
Normalement, si les choses se passent comme la logique (non ?) sportive le veut,
le quart de finale sera UBB / ST.
Me demande si cette année le ST "laissera filer le match" 😂😂😂😂
Un espoir que France Télé passe le match en direct ?
JFMA
Bon, les dés sont jetés.
Potentiellement un quart face au Stade et (si jamais...) les Saints pour un éventuel re-re-remake en demie ...
Après une poule facile, un tableau avantageux !
Le premier qui nous souhaite bonne chance ... 😡
dusqual
félicitons les gars qui ont fait le taf sur les 4 matches. une poule très relevée avec les 1er et 4e de premiership, un voyage en afrique du sud et malgré tout les 20 points au bout.
le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils se sont pas pris pour d'autres et ont respecté leurs adversaires.
on s'aperçoit qu'il n'est pas facile de se fader les meilleures équipes anglaises qui reprennent gentiment du poil de la bête.
et à côté, le leinster est toujours présent, mais un peu moins épouvantail.
surtout, ce qui me fait extrêmement plaisir c'est de revoir un club écossais sur le devant de la scène.
bref, on voit que les formations suivent les tendances de leur équipe nationale, il faut donc s'attendre à galérer pour le tournoi...
FabienPelouse
Je trouve que notre mêlée est en train de se révéler avec un Sadie qui est vraiment impressionnant et Poirot qui fait une très bonne saison aussi, c'était déjà le cas l'année dernière.
dusqual
poirot, j'ai discuté avec lui en début de saison, il me disait qu'il appréciait vraiment l'effet de bru et de son équipe, mais aussi la fraicheur des jeunes, que tout ça lui faisait un bien fou mentalement.
je suis vraiment content pour lui parce que c'est un mec que j'apprécie profondément et rien que de savoir qu'il aura au moins pu décrocher une étoile, ça me remplit de joie.
pour la mêlée en elle même, il y a en effet du mieux.
ce que j'ai noté face à northampton c'est qu'avec la paire cazeaux-coleman, c'était monstrueux.
je pense que pour l'instant, bru va essayer de se pas trop jouer avec les deux en même temps, mais à mon avis on les reverra ensemble pour les matches couperets au vu de l'efficacité...
FabienPelouse
Coleman est réellement indispensable pour nos gros rendez-vous. D'ailleurs on peut vraiment remercier Palu et la saison qu'il réalise parce qu'il permet aux autres de souffler.
Woki aussi c'est quand même assez monstrueux la constance de ce qu'il amène.
JFMA
Jeff qui aura été de la partie et de toutes les péripéties depuis la montée jusqu'au premier titre ... et qui parvient à se maintenir férocement au niveau malgré les années qui s'accumulent, c'est énorme.
A la fois fossile et référence à son poste, il est un peu (plutôt vraiment) l'âme de l'équipe. Et comme il a oublié d'être un mauvais gars, la sympathie qu'il inspire à nous autres supporteurs est immense.
Tout à fait comme Botia au SR.
Chapeau.
Pour ce qui est de l'attelage Coleman/Cazeaux, même si c'est pas du tout du Ronsard, j'adore le lire sur une compo !
pascalbulroland
En terme de défense, le match des Bordelais fut exemplaire...quel abattage !
Ensuite, le jeu demande faute, et quand les Anglais en ont fait sous pression ( ou pas) des Bordelais, ces derniers ont su être opportunistes et ça leur a réussi...Bravo à eux !
Erèbe
4 essais copie conformes dont le dernier est l'illustration parfaite :
en-avant, cafouillage, essai.
Dommage que Glasgow ou les Sarries n'est pas fait autant de cadeaux a Toulouse
C' est quand même très très faible de la part d'une équipe sensée être habituée a ces climats et qui avait l'opportunité d'assurer la première place de poule a domicile.
Bordeaux a joué juste : "prenez la balle, donnez la nous par un en-avant et on envoie nos TGV."
simple mais efficace.
La pièce continue de tomber du bon coté pour pour Bordeaux, en assurant ses matchs a domicile elle devrait conserver son trophée car l'autre moitié de tableau est plutôt faible en comparaison !
d'autant plus aux beaux jours ou je ne vois aucune équipe (même Glasgow) tenir le rythme sur 80 minutes.
Cette année confirme que cette formule ne laisse aucun droit a l'erreur : tu fais le boulot en poule, tu va en finale !
JFMA
La météo explique quand même beaucoup les maladresses et elle était identique pour les deux équipes (l’UBB a d’ailleurs eu son lot d’en-avants) … tout comme l’était le potentiel de vitesse et d’accélération des arrières respectifs.
Les Bordelais ont simplement mieux joué les coups et mieux défendu, il me semble.
Et avant la finale, il y a trois matchs dont un probable 1/4 contre le Stade alors, la finale … elle est encore loin !
Erèbe
le domicile est trop important pour des équipes aussi fortes que Bordeaux !
il n'y aura aucune surprise !
Finale Bordeaux Glasgow
Pianto
ouais enfin, il ne suffit pas de sortir premier des poules pour aller en finale, c'est ton dépit qui parle. Il va y avoir trois matchs secs à gagner et il faudra être bons ces jours là, ne pas avoir de blessés, pas de carton surprise, de mauvais rebond...
C'est du rugby, ce n'est pas joué d'avance, jamais.
Erèbe
je prends rendez-vous !
par le passé, le Leinster aurait pu se mêler a la lutte, mais je les trouve vraiment très en dessous de leur niveau d'il y a deux ans.
quant a Toulouse, seule équipe a pouvoir rivaliser avec Bordeaux, je les vois trop juste, ils sont bien plus brouillon qu'il y a deux ans aussi et malgré la proximité géographique, je pense que le public bordelais fera la différence dans l'énergie qu'ils prodigueront. (si déjà on y va avec une équipe complète...)
les autres affiches sont faciles a pronostiquer.
(le Northampton vs Batch potentiellement en 1/4 peut-être indécis)
mais quand je vois le niveau global cette année, je trouve vraiment dommage que deux des prétendants les plus crédibles s'affrontent dès les 1/4 de finale.
j'aurais bien aimé que Bristol ne donne pas ce bonus offensif de manière si ubuesque juste pour que Bordeaux et Toulouse ne soit pas dans la même partie de tableau.
Pianto
"(si déjà on y va avec une équipe complète...)" oui, je ne sais pas si cette année Toulouse a pu avoir ne serait-ce que 80% de ses 23 "type".
Je n'ai pas vu le tableau mais il faudra voir les dynamiques au moment M.
Même avec le niveau qui est le sien actuellement, le stade est capable de se sublimer pour un gros match où "l'honneur" est en jeu.
P243151
On verra !!!!
JFMA
Je signe de suite mais suis un tantinet moins optimiste (... ou pessimiste 😉) sur l'issue de l'éventuel 1/4 face aux vôtres.