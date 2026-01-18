Avec un nouveau 20/20, l’UBB bat un record historique en Champions Cup !

Victorieuse sur la pelouse des Bristol Bears, l’UBB finit la phase de groupes de cette Champions Cup en tête du classement général, comme la saison passée.

Décidément, l’Union Bordeaux-Bègles a fait de la Champions Cup son terrain de jeu. Détenteur du titre international, le club de Gironde a conclu sa phase de groupes 2025/2026 par une victoire (15-27) sous le déluge d’outre-Manche, ce dimanche 18 janvier, chez les Bristol Bears. Il s’agit là de la quatrième victoire bonifiée des hommes de Yannick Bru dans cette compétition, sur cette saison, en autant de rencontres jouées.

Scénario heureux à Bristol

Lors du premier acte, l’ancien talonneur de l’UBB Gabriel Oghre a ouvert le score en faveur des locaux, à la 10ᵉ minute de jeu. Ensuite, Louis Bielle-Biarrey s’est offert un doublé. Après une folle percée de Matthieu Jalibert, l’ailier du XV de France remettait les siens à hauteur (13ᵉ) et lançait son match.

Quelques minutes plus tard, le dragster girondin était à la conclusion d’une action tout aussi impressionnante. Sur un ballon de récupération, Depoortère et Page-Relo transmettaient le cuir à leur ailier, qui se rendait derrière la ligne (21ᵉ). Avant la mi-temps, Nicolas Depoortère a aussi réussi à marquer sur une contre-attaque flamboyante (30ᵉ). Les Bordelo-Béglais repartent aux vestiaires avec le sourire aux lèvres.

Après la pause, la météo se révélait toujours capricieuse et les hommes de Yannick Bru avaient plus de mal à s’exprimer. Les visiteurs ont surtout cherché à défendre leur en-but, face à une formation des Bristol Bears affamée et qui cherchait à prendre la première place de la poule 4.

À la 65ᵉ minute de jeu, le centre sud-africain Benhard Janse van Rensburg a marqué un nouvel essai à la faveur du club anglais. Avec cette réalisation et une pénalité de Sam Worsley (74ᵉ), les locaux n’étaient plus qu’à cinq points de l’UBB à autant de minutes de la fin. Toutefois, après une pénalité ratée de Matthieu Jalibert, l’ouvreur girondin décochait une belle chandelle. Cette dernière profitait à Louis Bielle-Biarrey qui signait un triplé (80ᵉ) et donnait le point du bonus offensif à son équipe, sur le gong.

La domination écrasante de l’UBB

Avec un 20/20, l’UBB a décroché le nombre de points maximum à obtenir sur une phase de groupes de Champions Cup, sur ce format. Depuis la fin des formats avec des poules de quatre équipes avec des rencontres aller-retour, en 2020, trois formations ont déjà connu un passage en poule parfait. Sur les six dernières saisons, en plus de Matthieu Jalibert et ses coéquipiers, le Leinster (en 2022/2023) et le Stade Toulousain (en 2023/2024) sont parvenus à concrétiser une telle prestation.

De plus, elle n’en est pas à son coup d'essai, puisque la formation de Nouvelle-Aquitaine avait déjà réalisé cette performance impressionnante sur l’exercice précédent, avec 20 unités accumulées sur la saison 2024/2025. Ainsi, le collectif bordelo-béglais est sur une série de huit victoires bonifiées consécutives en phase de groupes de Champions Cup.

Par le passé, une telle réussite sur plusieurs années, à ce niveau de la compétition, n’avait encore jamais été observée. La domination de l’Union Bordeaux-Bègles est inédite, car il s’agit du premier club à enchaîner deux saisons avec quatre victoires bonifiées en phases de poules. En clair, depuis l’automne 2024, il a décroché 40 points sur les 40 unités possibles.

Le titre de Champions Cup en jeu

Par ailleurs, l’UBB est sur une folle série de 12 victoires consécutives en Champions Cup, en phase de groupes et en phase à élimination directe. S’ils vont jusqu’à la finale, cette saison, et remportent cette dernière, ils égaleront le record de la plus longue série d’invincibilité dans la compétition. Actuellement, elle est détenue par le Stade Rochelais, avec 16 issues favorables à la suite de l’automne 2021 au printemps 2023.

Après la victoire de l’année passée, l’UBB avait fait connaître ses grandes ambitions, sur la scène continentale et au-delà. En conférence de presse, après le sacre de 2025, Maxime Lucu déclarait ceci au sujet des prétentions de son équipe : “On a envie de s’asseoir à la table des grands. L’année dernière, on a échoué, mais cette fois, on a accroché une étoile sur notre maillot. On aura au moins marqué le club, en interne, avec le premier titre de l’histoire de la fusion (entre les équipes premières du Stade Bordelais et du CA Bègles, en 2006).”

