Ntamack forfait sur le début du 6 Nations, Jalibert attendu par le XV de France

Alors que Romain Ntamack est forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a l’occasion de montrer ses qualités avec le XV de France.

C’est un coup dur pour le XV de France, le Stade Toulousain et Romain Ntamack. Ce dimanche 18 janvier, le Midi Olympique a annoncé que l’ouvreur titulaire des Bleus devrait être indisponible pour le début du Tournoi des 6 Nations. Indisponible depuis fin décembre, après une prestation convaincante face au Stade Rochelais (60-14), il ne serait en mesure de revenir qu’à partir du déplacement au pays de Galles, au mieux.

Un problème au rein pour Ntamack

Selon le journal spécialisé, le demi d’ouverture de 26 ans a été blessé lors d’un contact à un flanc, lors du choc face aux Maritimes. Sur cette rencontre, il a serré les dents, pensant à une légère blessure aux côtes. Cependant, le diagnostic est finalement plus grave qu’initialement imaginé. En effet, le Toulousain serait victime d’une atteinte rénale, avec un saignement observé à l’un de ses reins.

Suivi par un spécialiste, il devrait ne pas être disponible pour une durée totale de six semaines. Toutefois, l’absence pourrait être plus longue que prévue, si les conditions requises à sa reprise ne sont pas observées. En attendant, le joueur n’aurait aucune douleur et s'entraînerait à un rythme modéré, avec interdiction de pratiquer le jeu avec contacts.

Le 10 est libre chez les Bleus

Avec ce souci physique, à ne pas prendre à la légère, Romain Ntamack manquera l’une des plus grosses affiches du Tournoi des 6 Nations, si ce n’est la plus importante. En ouverture de la compétition, ce jeudi 5 février (21h10), le XV de France reçoit l’Irlande à Saint-Denis pour un choc attendu. Une rencontre à laquelle le numéro 10 ne devrait donc pas participer, en espérant qu’il se remette au plus vite pour rejoindre Marcoussis courant février.

Avec l’absence de Romain Ntamack, l’identité du demi d’ouverture titulaire du XV de France pour défier celui du Trèfle est inconnue. À l’automne, c’est le Toulousain qui avait enchaîné les trois rencontres internationales à ce poste. Aujourd’hui, derrière lui, deux candidats se présentent : le polyvalent Thomas Ramos et le détonnant Matthieu Jalibert.

Magique Jalibert vers le XV de France ?

Quand on suit le Top 14 et la Champions Cup, Matthieu Jalibert apparaît comme une évidence. Étincelant avec l’Union Bordeaux-Bègles, il est, sans aucun conteste possible, le meilleur demi d’ouverture disponible à être éligible avec le XV de France. En club, il amène toujours autant de danger dans les défenses adverses, mais il a aussi soigné sa réussite défensive et a ajouté de nombreuses cordes à son arc, avec le ballon. Entre autres, l’ouvreur a pris l’habitude de faire jouer ses coéquipiers plus qu’avant, avec un altruisme et une justesse remarquables.

Cependant, l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas le XV de France et inversement. Avec le maillot bleu, Matthieu Jalibert a rarement été aussi impressionnant qu’en Gironde. Parfois maladroit et souvent effacé, il a peiné à s’exprimer dans le style de jeu de Fabien Galthié, loin d’être flamboyant.

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations 2024, la confiance du sélectionneur envers le prodige Girondin de 27 ans s’est atrophiée. Il y a un an, après une mauvaise performance de Matthieu Jalibert contre l’Angleterre, sur un match perdu (26-25), la rupture semblait même actée. À la même période, Fabien Galthié évoquait notamment ses options à la charnière en conférence de presse. “Antoine (Dupont) et Romain (Ntamack”, mais également “Nolann Le Garrec, Thomas Ramos et Maxime Lucu”, sans citer le patronyme attendu.

Désormais, Matthieu Jalibert n’a plus joué en Bleu depuis onze mois. S’il vient à être titularisé lors de la confrontation face à l’Irlande, une bonne prestation pourrait l’aider à se racheter auprès du staff du XV de France. En l’absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a l’occasion de changer son destin international, pour un avenir possiblement meilleur.

Ramos en embuscade

Pour ce qui est de l’autre Toulousain, Fabien Galthié l’avait privilégié en solution de secours à l’ouverture cet automne et lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Habituellement utilisé à l’arrière, où il excelle, Thomas Ramos possède des qualités qui lui permettent de faire très bonne impression quand il évolue à l’ouverture. Jusqu’alors, il a déjà entamé 5 de ses 50 sélections avec le numéro 10 dans le dos avec le XV de France.

Cependant, aligner Thomas Ramos en demi d’ouverture déplace le problème. La question du joueur aligné à l’arrière serait alors sur toutes les lèvres. Une donnée importante, tandis que l’Irlande ne devrait pas épargner l’arrière-garde française avec son jeu au pied. En 15, les solutions pourraient être trouvées avec Léo Barré, Romain Buros, voire Théo Attissogbe, excellent à ce poste avec la Section Paloise. Néanmoins, ces joueurs apportent peu de certitude au niveau international.

En attendant d’avoir la réponse à cette question, les fans de rugby espèrent revoir Romain Ntamack se remettre rapidement et dans la meilleure forme possible, afin de pouvoir rejoindre Marcoussis au plus vite. Que ce soit pour lui ou Jalibert, les rivalités sont toujours plus sympathiques à entretenir sur la pelouse que depuis l’infirmerie.

