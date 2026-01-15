''Il joue à l’instinct'' : pour Menoncello, cet Argentin du Top 14 est meilleur que Jalibert ou Ntamack

''Dans le monde, aujourd’hui, j’estime que c’est le deuxième meilleur ouvreur derrière Sacha Feinberg-Mngomezulu''. Le RCT a-t-il ainsi recruté Damian McKenzie ?

Sur le papier, il a beau être devenu le titulaire à l’ouverture de l’équipe d’Argentine depuis 2024, il n’a encore rien du CV de Juan Martin Hernandez. D’où le fait que l’emballement autour de sa signature fut finalement loin de ce que connut le club pour certaines des stars internationales débarquées sur la Rade, par le passé.

Pourtant, au-delà de ce que connaissait le grand public de lui, ceux qui observaient le Rugby Championship mais surtout l’URC savent que Tomas Albornoz est un sacré talent. Peut-être pas à la hauteur du "Mago" - qui passa d’ailleurs par le RCT en 2014/2015 - mais de manière largement suffisante pour s’imposer parmi les meilleurs ouvreurs du Top 14 dans les prochains mois.

En une vingtaine de minutes après seulement 2 jours avec le groupe, le natif de Tucuman montra d’ailleurs à Mayol de quel bois il savait se chauffer, avec une entrée remarquable face à l’USAP, fin décembre, dans ce contexte. "Avec seulement un entraînement et demi dans les jambes, je pense que c'est assez énorme ce qu'il a fait lors de son entrée en jeu", avait alors confié l'ailier Gabin Villière.

Il faut dire qu’Albornoz est de ces surdoués un brin autodidactes qui n’ont pas besoin d’une partition détaillée pour jouer un récital, à l’improviste. "C’est un vrai bon joueur ! Il peut amener des étincelles car ce n’est pas quelqu’un qui suit le plan de jeu, il joue à l’instinct", assurait pour Midi Olympique cette semaine son ancien coéquipier Tommaso Menoncello, que le RCT a d’ailleurs courtisé pendant de longs mois.

Un garçon qui n’aurait dû arriver que la saison prochaine, mais qui a finalement débarqué sur les bords de la Méditerranée il y a moins d’un mois, en tant que joker médical. Et qui va donc pouvoir densifier le poste d’ouvreur à Toulon, autant qu’apporter un profil largement différent de que ce connaissait le RCT avec Paolo Garbisi.

Pour moi, ce sont deux très bons joueurs, mais ils sont différents. Paolo, lui, suit le plan de jeu à la lettre, c’est l’opposé de Tomás. Ils peuvent former une belle paire d’ouvreurs, il y aura une vraie bataille pour être titulaire.

Pour l’heure, l’ancien de Trévise n’a pas encore pu confirmer ce cours extrait lancé face à l’USAP sous ces nouvelles couleurs. Lancé dans le grand bain en tant que titulaire à Mayol dans un match crucial de Champions Cup face au Munster. Pour l’occasion, Albornoz était déchargé de la pression des tirs aux buts mais a, au-delà de ça, peiné à trouver des solutions face à l’agressive défense irlandaise.

Et s’est même fait contrer en fin de partie, dans la précipitation, sans que ça ne pèse finalement sur le résultat final (27 à 25). Heureusement, sinon Toulon était assuré de regarder les phases finales à la maison…

"Le 2ème meilleur ouvreur du monde"

Malgré tout, le meilleur reste à venir pour l’Argentin de 28 ans. Encore une fois, c’est le crack du rugby italien Menoncello qui l’assure, et même plus encore. "Pour moi, c’est un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. Dans le monde, aujourd’hui, j’estime que c’est le deuxième meilleur ouvreur derrière Sacha Feinberg-Mngomezulu. C’est vraiment une grosse perte pour nous…"

Sans entrer dans le sensationnalisme du futur 3/4 centre du Stade Toulousain (?) qui écarte les Damian McKenzie ou Matthieu Jalibert d'un revers de main, il est vrai qu'Albornoz demeure un ouvreur de grande qualité, explosif, culotté, précis au pied et vaillant comme deux en défense, malgré un gabarit modeste (1m77 pour 82kg). À qui il incombera désormais d'assurer la qualification du RCT sur la pelouse de Gloucester, samedi.