‘‘L'ambition, c'est les trophées !’’ : le RCT plus qu’un outsider en Champions Cup ?

Avec des prestations abouties et qui démontrent une belle force de caractère, le RCT continue de mener sa route en Champions Cup.

Quand le RCT se présente en Champions Cup, ce n’est jamais pour faire de la figuration. Depuis l’épopée magique du triplé de Wilko et ses potes, l’autre club rouge et noir voit cette échéance internationale d’un autre œil, avec de bons souvenirs plein la tête. Déjà performant la saison passée, Toulon semble être dans un autre jus sur cet exercice 2025/2026, avec une détermination qui force le respect.

Le RCT construit son groupe

Ce samedi 17 janvier, les Varois sont allés s’imposer avec un bonus offensif (14-31) sur le terrain de Gloucester. Toujours solide à la maison, le RCT a réussi à s’exporter, chez le dernier de la Poule 2, certes, mais les joueurs du Sud-Est y sont tout de même parvenus. Ainsi, avec cette troisième victoire en quatre matchs, le club est certain de recevoir lors des huitièmes de finale. De fait, Mayol n’en a pas terminé avec la Champions Cup, cette saison.

Après la rencontre en Angleterre, les envoyés du contingent toulonnais n’ont pas caché leur ambition sur la compétition. “On a beaucoup perdu à l'extérieur, là c'était important de gagner, ça donne confiance à l'équipe. L'ambition, c'est les trophées ! On veut en gagner un. On est contents, on a l'occasion de le faire maintenant”, affirmait le troisième ligne toulonnais Lewis Ludlam, selon des propos rapportés par L'Équipe.

En amont, l’entraîneur de l'attaque s’est montré un peu plus mesuré en conférence de presse. À demi-mots, Andrea Masi traduit tout de même les volontés varoises dans cette compétition à l’aura unique pour son club : “Ça nous tenait à cœur de gagner à l'extérieur, ça va nous faire du bien pour la confiance. Maintenant, on veut aller le plus loin possible. On veut jouer des gros matches, il faut les vivre pour gagner de l'expérience.”

Pour l’instant, il reste difficile de savoir si l’expérience chez les Cherry and Whites a édifié une solidité inédite chez les Toulonnais. Les huitièmes de finale se joueront les 3, 4 et 5 avril 2026. D’ici là, tant de choses peuvent se passer. Le RCT peut aussi bien voir sa force se décupler que constater ses efforts être dégradés par une série de mauvaises nouvelles. Le meilleur moyen de rester sur ces rails reste de poursuivre la bonne dynamique en Top 14, où Toulon pointe à la cinquième place.

Une dynamique lancée contre Bath

Au début de cette campagne de Champions Cup, le RCT a connu des moments plus compliqués. La défaite à Édimbourg (33-20) a mis un sacré coup derrière la tête des Varois. De l’autre côté de la Mer du Nord, les Rouge et Noir avaient rencontré une résistance inattendue de la part de la formation écossaise. Les hommes de Pierre Mignoni avaient perdu leur sang-froid, à l’image du deuxième ligne David Ribbans qui se rendait coupable d’une faute sanctionnée d’un carton jaune.

L'exclusion temporaire de l’Anglo-Sud-Africain avait coûté cher à son équipe, mais ce dernier ne s’était pas caché. “J'ai été le premier à assumer, à lever la main immédiatement pour m'excuser auprès de tous. C'était inacceptable”, confiait-il ainsi à L’Équipe avant la réception du Munster, en janvier, pour la troisième journée de Champions Cup. Absent contre Bath, il avait observé ses coéquipiers remettre le pied à l’étrier.

En effet, sur ce parcours européen, le succès le plus marquant est sans doute celui contre Bath Rugby, en décembre dernier. Les Toulonnais ont réussi à faire déjouer les Anglais (45-34), qui figurent pourtant parmi les favoris de la compétition. Les hommes de Pierre Mignoni ont livré un match plein pour une victoire bonifiée au bout du suspens, mais avec une maîtrise inattendue.

Avec cette rencontre, ils semblaient être entrés dans la cour des grands. Pourtant, on ne peut pas dire que le RCT a trouvé le moyen de rouler sur ses adversaires. Non, le collectif varois puise plutôt son énergie dans une envie de gagner irrépressible, dans des matchs à l’issue généralement irrespirable. “On avait peur et ça te rend meilleur. On a des qualités, mais lorsque l’on craint l’adversaire, on se transcende. Quand on ne l’a pas, ce n’est pas bon”, confiait le vétéran Jérémy Sinzelle après la rencontre gagnée contre le champion d’Angleterre.

Toulon vise le titre

Désormais, en Europe et en Afrique du Sud, peu d’équipes paraissent franchement au-dessus du RCT, en Champions Cup. De manière générale, seuls l’UBB et, peut-être, les Glasgow Warriors ont réalisé une phase de groupes sans semer trop de doutes derrière eux. Ils sont d’ailleurs les seuls à pouvoir viser un 20/20 sur cette première partie de saison internationale. S’ils y parviennent, ils pourraient recevoir chaque rencontre jusqu’à la finale.

De son côté, le RCT reçoit en huitièmes de finale, mais ensuite, rien n’est assuré. S’ils passent cette étape, ils pourraient aussi bien se déplacer que recevoir. À ce moment-là, Toulon aura l’occasion de puiser de nouveau dans cette ressource, celle qui se nourrit de la crainte de perdre. Ainsi, qui sait, peut-être arriveront-ils à surprendre tout un continent…

