RCT. Selon Mignoni, Zach Mercer a tout pour faire ''partie des meilleurs joueurs'' du TOP 14, à une condition

Pierre Mignoni n’y va pas par quatre chemins : pour faire partie des meilleurs du Top 14, Zach Mercer devra s’approprier la culture guerrière de Toulon. Un défi qui colle à son profil.

Mignoni prévient Mercer : « Ici, on doit combattre »

Arrivé cet été sur la Rade, Zach Mercer n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Son activité, sa capacité à casser des plaquages et à orienter le jeu en font déjà une pièce essentiel du RCT. Mais pour Pierre Mignoni, le troisième ligne anglais peut encore franchir un cap.

« Zach est capable d'orienter le jeu, de faire le lien entre les avants et les trois quarts, il a un registre large », souligne le directeur du rugby varois via L'Equipe.

On savait le joueur complet, doté de cette science du timing qui fluidifie les attaques. Mais à Toulon, le registre technique ne suffit pas.

La culture toulonnaise avant tout : une attente sans compromis

Mignoni le rappelle sans détours : « Je lui ai dit qu'à Toulon on se doit d'avoir un paquet d'avants très présent. C'est la culture d'ici. On doit combattre. » Le message est clair : sur la Rade, on ne transige pas avec l’engagement. Qu’il s’agisse de mêlée, de rucks ou de collisions, les supporters attendent des guerriers dans la ligne des Botha et Champ.

Pour l’ancien Montpelliérain, ce n’est pas un problème. Mercer n’a jamais fui le combat et son profil de « destroyer », vanté par la presse anglaise comme française, colle parfaitement à l’ADN du club rouge et noir.

De Wilkinson à Mercer : peut-il vraiment être à la hauteur ?

Le joueur ne s’en cache pas : il rêve de marcher dans les pas de Jonny Wilkinson, autre Anglais devenu icône du RCT. « Si j’accomplis la moitié de ce qu’il a réalisé ici, je serai déjà heureux », confiait Mercer en août via Rugbyrama. Une déclaration qui en dit long sur son ambition et son respect pour l’histoire du club.

Mignoni, lui, se montre confiant : « Il est capable de le faire et tant qu'il reste là-dedans, il fera partie des meilleurs joueurs du Championnat. »

Une phrase lourde de sens, qui place Mercer face à son défi : incarner à la fois le raffinement et la brutalité, le liant et le combat.

À 28 ans, l’ancien international anglais a donc toutes les cartes en main. Reste à savoir s’il saura répondre à l’exigence toulonnaise. Mais une chose est sûre : s’il réussit ce pari, le Top 14 comptera bientôt un nouveau cadre incontournable.