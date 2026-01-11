Le RC Toulon serre les dents et trouve la solution contre le Munster en Champions Cup

Face à un Munster qui n’avait pas l’intention de se laisser faire, le RC Toulon a obtenu une deuxième victoire à domicile, en Champions Cup.

Un début d’après-midi, en hiver, à Mayol avec le soleil qui se pose sur l’antre des triples champions d’Europe. Si ce cadre ne vous rappelle pas quelques souvenirs, c’est que vous êtes d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Néanmoins, ces derniers pouvaient bien profiter de la réception du Munster. Ce dimanche 11 janvier, le RC Toulon recevait le club irlandais et sa Red Army pour un classique européen.

La dernière fois que les Irlandais étaient venus dans le Var, ils étaient repartis avec la victoire (18-29), en janvier 2024. “À l'époque, le groupe n'était pas prêt à rivaliser à la fois en Coupe d'Europe et en Top 14, il n'avait pas assez d'expérience pour appréhender un arbitrage et un style de jeu différent. Face au Munster, on n'avait pas su s'adapter, eux avaient été meilleurs”, se rappelait David Ribbans avant la rencontre, dans les colonnes de L’Équipe. Cependant, le RCT n’a plus le même visage désormais. Preuve en est, ils se sont imposés sur le score de 27 à 25, sans le bonus offensif.

Le combat des titans

Durant le premier acte, les Irlandais et les Français se sont regardés en face, sans se défiler. Justement, les deux équipes paraissaient plus préoccupés à l’idée d’empêcher l’adversaire de poser son jeu qu’à déployer le sien. Au fil des minutes, les tribunes de Mayol se mettaient à gronder. Les supporters étaient impatients et certains de leurs joueurs se révélaient marqués par les échanges.

Tomás Albornoz et Jean-Baptiste Gros posaient notamment un genou à terre, alors que Gaël Dréan se montrait superactif et décisif dans les tâches défensives. Finalement, les Rouge et Noir de la Rade se sont approchés de la Terre promise adverse, petit à petit. À une centaine de secondes du renvoi aux vestiaires, Marius Domon s’enfuyait derrière la ligne (39ᵉ) et délivrait le public varois. Les Toulonnais partaient se reposer quelques minutes, avec le plus petit des écarts à leur avantage.

Sur quarante minutes, les visiteurs ont surtout compté sur la patte de Jack Crowley, qui a donné les seuls points de sa formation sur ce premier acte. Dans le jeu, quelques belles phases de jeu, dans le style irlandais, accordaient un rendu soigné et scolaire à l’attaque du Munster. En défense, la hargne habituelle des joueurs de Limerick s’est bien fait sentir. Souvent à la limite de la règle, ils finissaient par payer leurs dettes, avec la sortie de Tadhg Beirne pour une faute cynique.

Le match s’accélère à Mayol

De retour sur le pré, tout s’est accéléré très vite. Dans un premier temps, l’Écossais Ben White s’est offert un essai de filou. Après avoir distribué un crochet à un défenseur, le Toulonnais gardait l’équilibre et parvenait à aller aplatir (45ᵉ). Ensuite, une action léchée a permis aux visiteurs d’avancer. La ligne de trois-quarts du Munster se présentait et, au fil de l'action, Calvin Nash permettait à son équipe d’inscrire son premier essai du match. Sur un sublime numéro en solitaire, Gaël Dréan plantait la troisième marque varoise (50ᵉ) pour refroidir rapidement les Irlandais.

Ensuite, l’indiscipline refaisait surface sur cette rencontre. À la 56ᵉ minute de jeu, le centre Alex Nankivell réalisait une faute au sol et Karl Dickson décidait de lui accorder 10 minutes de repos. Quelques secondes plus tard, l’avantage numérique des Varois était réduit à néant. En effet, Esteban Abadie n’était pas à 10 mètres sur une pénalité rapidement jouée par les joueurs d’outre-Manche et commettait une faute évitable, avec un carton jaune.

Le RCT ne lâchait rien

Après l’heure de jeu, le momentum des hommes du Sud-Est était terminé. Hormis une pénalité inscrite par Marius Domon, le tableau des scores restait inchangé jusqu’à l’essai de Jack O'Donoghue (68ᵉ). Sur cette même action, Charles Ollivon se rendait coupable d’un en-avant, jugé volontaire et puni d’un carton jaune par l’arbitre du match. Les locaux étaient en infériorité numérique et les Munstermen en profitaient avec un troisième essai, signé Tom Farrell (72ᵉ).

À moins de dix minutes du coup de sifflet final, le RCT se retrouvait mené et certains cadres commettaient des erreurs inhabituelles. Heureusement, la jeune garde du triangle arrière, impeccable depuis le coup d’envoi, brillait de nouveau. À la 76ᵉ minute de jeu, Marius Domon enquillait face aux poteaux et permettait à ses coéquipiers de reprendre l’avantage dans les débats. Tomás Albornoz pensait donner un bonus offensif aux siens, avec une ultime charge, mais Karl Dickson a décidé que l’essai n’était pas valide.

Au bout du suspense, Toulon sort vainqueur de ce duel et laisse un bonus défensif au Munster.

