Alors même que l'automne n'est pas fini, le staff de Clermont commence à prendre forme pour la saison prochaine. Joe El Abd arrivera seulement dans un an et le départ de Frédéric Charrier a déjà été annoncé, mais de nombreux autres détails restent à peaufiner. Une bonne partie des préparateurs physiques et de la partie médicale devraient quitter le club, comme l'informait La Montagne.

Brock James, un retour qui se précise

Afin d'épauler Joe El Abd, les dirigeants auvergnats avaient fait de Brock James leur piste prioritaire après le départ de Frédéric Charrier. Le Midi Olympique l'écrivait, ce dimanche 1ᵉʳ novembre. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties, d'après le journal. L'ancien ouvreur de l'ASM, qui a joué à Clermont de 2006 à 2016, devrait intégrer le prochain staff. Il y prendrait en main l'attaque et les trois-quarts. Cette arrivée se fait alors que l'Australien affirme depuis plusieurs années son envie de revenir à l'ASM Clermont Auvergne pour y entraîner.

Véritable légende du club, il a été un personnage particulièrement marquant du Top 14, où il a évolué durant presque quinze ans. Ses célèbres mitaines et la qualité exceptionnelle de son jeu au pied en ont fait l'un des meilleurs ouvreurs du championnat durant de nombreuses années. Après son passage en Auvergne, il a aussi joué à l'Union Bordeaux-Bègles, en 2018-2019, et au Stade Rochelais, en 2019-2020. Après sa carrière de joueur, il s'est rapidement reconverti comme entraîneur aux Ospreys, puis à Hawke's Bay. En Gironde, il officiait même en tant qu'entraîneur-joueur, spécialiste du jeu au pied.

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Laïrle et Castola, la continuité chez les avants

Julien Laïrle, entraîneur des avants et de la défense de l'ASM, est arrivé en Auvergne en 2023. Son contrat prend fin en juin prochain. Selon le Midi Olympique, la tendance est plutôt favorable à une prolongation. Alexandre Castola, responsable de la mêlée depuis 2025, devrait lui aussi poursuivre avec Clermont. L'ancien talonneur de l'ASM (2000-2003) était arrivé de Colomiers pour épauler Julien Laïrle sur le domaine spécifique de la mêlée. Si les deux dossiers aboutissent, le travail des avants resterait au binôme actuel.

Urios et El Abd, deux postes redéfinis

Possiblement sur le départ dans un premier temps, Christophe Urios a prolongé début octobre, mais il s'éloigne du terrain. Le président Jean-Claude Pats explique que l'ASM a créé un poste de directeur sportif. Ainsi, Christophe Urios l'occupera à partir de la saison prochaine, avec les missions de recrutement, de formation et de gestion de l'effectif dans son giron.

Personnage bien connu du rugby français, Joe El Abd lui succède comme entraîneur principal. Il arrive au sortir de la Coupe du monde 2027 et reste d'ici là entraîneur de la défense de l'Angleterre. Il sera absent de la préparation et des premiers matchs de championnat. Jean-Claude Pats attend de lui une expertise en technique, en management et en data, acquise avec l'Angleterre. Les contrats d'Urios et d'El Abd durent trois ans à partir du 1ᵉʳ juillet prochain.

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Les dossiers de joueurs à trancher

Pour rappel, l'ASM a déjà officialisé la venue de Grégoire Arfeuil. Elle a aussi prolongé Anthime Hemery et Alivereti Loaloa jusqu'en 2029. Les priorités sont fixées sur le recrutement et les prolongations. L'arrivée de Karl Sorin est le dernier gros coup en date des dirigeants clermontois. Le droitier rochelais est l'un des principaux prospects à son poste dans l'Hexagone. Plusieurs dossiers restent à trancher dans les prochains mois : Thibaud Lanen, Kylan Hamdaoui, Tevita Ratuva, Pita-Gus Sowakula, Joris Jurand et Yerim Fall.