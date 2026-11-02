TOP 14. Un milliardaire marseillais vers le RCT ? Nouveau revers pour Toulon dans sa quête d’un repreneur (sérieux)

C’est l’un des feuilletons qui dure à Mayol et ses environs. On ne parle pas de l’avenir de Kyle Sinckler ni de celui du staff varois mais, plus important que ça, de la quête d’un repreneur sérieux pour le plus grand club du Sud-Est.

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Car à bientôt 88 ans, Bernard Lemaître sait qu’il n’est pas éternel et cherche ainsi de plus en plus expressément un futur propriétaire au Rugby Club Toulonnais. Ces derniers jours, un nom avait fait naître de nombreux espoirs sur la Rade : celui de Rodolphe Saadé, patron du géant marseillais CMA CGM.

Une rumeur spectaculaire, alimentée par un influenceur marseillais, qui évoquait une possible arrivée du milliardaire à la tête du club varois.

Mais le rêve aura été de courte durée. Ce lundi 2 novembre, le service de presse de CMA CGM aurait directement contacté Blog-RCT pour démentir formellement tout projet de rachat du RCT. La piste Saadé est donc officiellement écartée.

Une fortune qui se compte en milliards

À la tête de CMA CGM depuis 2017, Rodolphe Saadé dirige ainsi un l’un des géants mondiaux du transport maritime et possédait donc un profil très intéressant sur le papier.

Pour Bernard Lemaître, ce nouveau revers intervient après plusieurs tentatives infructueuses de rachat du club. Après plusieurs échecs, le president du RCT aurait depuis mandaté une banque d’affaires pour l’accompagner dans ses recherches, indique BlogRCT.

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La quête d’un repreneur reste donc entière. Entre réduction du déficit structurel, projet de nouveau stade et ambitions sportives, les défis sont nombreux pour attirer un investisseur capable de garantir l’avenir du RCT.

Reste à savoir qui sera suffisamment solide et sérieux pour succéder à Bernard Lemaître. Et accompagner le RCT dans son futur, qui pourrait s’inscrire loin de Mayol.