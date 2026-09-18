TOP 14. Une première ligne internationale et Dupont en réserve : Toulouse assume la rotation avec un banc capable de tout changer

Une équipe très solide malgré la rotation

Le Stade Toulousain ne part pas à Rennes avec une équipe expérimentale. Pour défier Vannes samedi à 21h au Roazhon Park, Ugo Mola aligne Cyril Baille, Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri en première ligne, tandis que Thibaud Flament accompagne Joshua Brennan dans la cage. François Cros encadre Efrain Elias et Théo Ntamack en troisième ligne. Derrière, Romain Ntamack sera capitaine et formera la charnière avec Paul Graou. Blair Kinghorn retrouve le numéro 15, avec Matthis Lebel et Teddy Thomas aux ailes.

Titulaire et capitaine lors du large succès contre Bordeaux-Bègles dimanche dernier, Antoine Dupont débutera cette fois sur le banc. Toulouse avait inscrit huit essais pour dominer l’UBB 48-12, avec notamment des réalisations de Kalvin Gourgues, Santiago Chocobares et Teddy Thomas, tous titulaires en Bretagne. En revanche toujours pas de Menoncello. L'Italie, en vue contre le Stade Rochelais puis forfait face à Bordeaux, est encore ménagé.

La compo des Stadistes 🔥



Rdv demain soir, à 21h ❤️🖤 pic.twitter.com/xsmMQi27I4 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 18, 2026

Elias en numéro 7, le choix qui intrigue

La principale curiosité se trouve surtout sur le côté de la troisième ligne, où Toulouse fait face à plusieurs absences. Efrain Elias portera en effet le numéro 7 alors qu'il est listé comme deuxième ligne. À 22 ans, il affiche 2,01 m pour 117 kg et compte déjà 26 matchs de championnat sous les couleurs rouge et noir depuis son arrivée. Son association avec Cros et Théo Ntamack apporte de la densité, avec de sérieux arguments dans les airs.

Mais Toulouse conserve aussi beaucoup de vitesse derrière. Graou et Romain Ntamack devront alimenter une ligne où Gourgues poursuit au centre aux côtés de Chocobares. Le jeune Toulousain avait ouvert le score contre Bordeaux dès la 16e minute. Autour d’eux, Lebel, Thomas et Kinghorn offrent trois solutions capables de jouer loin de la zone de marque. Ce qui devrait permettre aux Toulousains d’alterner davantage entre occupation et relance.

Dupont, Meafou et Mallia : le banc pèse lourd

Et il faudra garder quelques forces pour la dernière demi-heure face à des Bretons qui ne vont rien lâcher. Antoine Dupont, Emmanuel Meafou, Alexandre Roumat et Juan Cruz Mallia figurent parmi les remplaçants, avec Thomas Lacombre, Rodrigue Neti, Mathis Remue et Joel Merkler. Un banc en configuration classique 5 avants, 3 trois-quarts, mais avec plusieurs joueurs habitués aux grands rendez-vous. Toulouse possède donc de quoi modifier rapidement son rythme sans bouleverser son organisation.

Premier succès extérieur en ligne de mire

Le contexte donne aussi du relief à cette composition. Battu 30-27 à La Rochelle lors de l’ouverture, Toulouse a immédiatement répondu face à l’UBB et cherchera donc son premier succès à l’extérieur de la saison. Vannes, de son côté, reste sur deux défaites, 29-20 à Castres puis 26-12 contre Montpellier. La rencontre a été délocalisée au Roazhon Park, habituellement occupé par les footballeurs du Stade Rennais, où près de 30 000 spectateurs sont attendus.

Il y a donc de la rotation, mais pas vraiment de baisse de gamme. Entre une première ligne internationale, Romain Ntamack au capitanat et Dupont prêt à entrer, Toulouse a choisi une équipe bâtie pour poursuivre sur l’élan du 48-12 contre Bordeaux tout en partageant les minutes dès la troisième journée.