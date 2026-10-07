Après 3 ans au placard pour dopage, Carcassonne rappelle un élément aux 87 matchs avec l'Afrique du Sud

Carcassonne, actuel 4e de Nationale, vient d'officialiser l'arrivée de deux nouveaux joueurs dans son effectif.

Sur Instagram, le club a présenté le talonneur Pierre Strippoli, qui arrive de Nissa Rugby, comme l'avait annoncé la presse quelques jours plus tôt.

À ses côtés figure un visage bien connu des supporters : Tim Agaba, qui évoluait en Pro D2 avec les Audois entre 2021 et 2023. Il avait quitté le club à la suite d'une sanction pour dopage et fait donc son retour à Carcassonne.

US Carcassonne : quatre essais en quatre matchs puis une possible suspension de 12 mois pour Yan Tabarot

Tim Agaba : un parcours atypique en France

Longtemps perçu comme une vraie promesse en Afrique australe, l'Ougandais de naissance découvre le niveau international avec la sélection sud-africaine de rugby à 7, qu'il porte à 87 reprises de 2015 à 2018.

Un CV intéressant, alors que Carcassonne cherche à densifier son paquet d'avants avec un joueur perforant, capable de faire la différence par sa vitesse.

En 2021, il arrive au club et ne tarde pas à convaincre. Aux côtés de Pierre Huguet et Clément Doumenc, il compose une troisième ligne hyper dense avec laquelle il inscrit 4 essais en 25 rencontres.

La saison suivante, il est épinglé par l'AFLD (Agence française de lutte contre le dopage) pour usage d'anabolisants lors d'un entraînement. Cette substance dopante lui vaut 3 ans de suspension.

Sa peine purgée, il est de retour à 37 ans sous le même maillot, avec pour mission de faire remonter l'USC en deuxième division.

Deuxième affaire de dopage pour Carcassonne

Yan Tabarot a disputé face à Massy sa dernière rencontre sous le maillot de Carcassonne avant une période d'indisponibilité de 9 mois, date à laquelle l'AFLD a décidé de prolonger, lui aussi, sa suspension.

L'arrivée de Pierre Strippoli s'explique en effet par la mise à pied de Yan Tabarot pour usage excessif de sa Ventoline, comme l'a confié Joël Rey.

L'AFLD sanctionne cette pratique, malgré un usage médical par le talonneur de Carcassonne, qui observera une période d'indisponibilité d'au moins 9 mois.

La presse en avait annoncé 12, mais il n'empêche que la communication reste particulièrement surprenante de la part d'un club relégué en Nationale la saison dernière.