Pro D2. Un carton jaune historique : Yann Lesgourgues, premier sanctionné pour un « hip-drop tackle » en France

Le carton jaune est presque passé au second plan dans la démonstration d'Agen face à Biarritz (52-17). Pourtant, à la 39e minute, Yann Lesgourgues est entré malgré lui dans une nouvelle page de l'arbitrage français. Selon Rugbyrama, le demi de mêlée biarrot est le premier joueur sanctionné en France pour un « hip-drop tackle ».

Après intervention de l'arbitrage vidéo, Anthony Lac a sorti la biscotte pour une action sur Sialevailea Tolofua. L'officiel estimant que le danger était modéré car il n'y a pas eu de torsion. Néanmoins, il a conclu que le joueur avait envoyé son poids du corps vers les membres inférieurs. Dix minutes d'exclusion temporaire et, surtout, un premier cas concret pour une règle entrée en vigueur le 1er novembre.

Tous les plaquages en poursuite ne sont pas interdits

Le geste désormais interdit par World Rugby ne concerne pas tous les plaquages en poursuite. Il vise un défenseur qui saisit son adversaire sur le côté ou par derrière, pivote autour de lui, puis fait tomber le poids de ses hanches ou de son corps sur ses jambes.

La nuance compte. Selon les consignes officielles, une poursuite sans pivot dangereux reste licite. Un pivot avec contact minime sur les membres inférieurs vaut une pénalité ; un contact plus marqué peut conduire au jaune ou au rouge. Le degré de danger, notamment la vitesse et la perte de contrôle, entre dans l'appréciation.

« Il va falloir s'adapter »

À Biarritz, Boris Bouhraoua comprend l'enjeu de protection, tout en s'interrogeant sur l'interprétation des gestes en mouvement. Edgar Retière insiste, lui, sur la difficulté de se retenir lorsqu'on rattrape un adversaire lancé. « Il va falloir s'adapter », reconnaît-il.

À Agen, Mauricio Reggiardo explique que son staff avait reçu les consignes plusieurs semaines auparavant et montré des vidéos aux joueurs. Une anticipation qui pourrait devenir la norme : les entraîneurs devront travailler les techniques de rattrapage autant que les plaquages frontaux.

Une nouvelle vigilance en Top 14 et Pro D2

Cette première sanction rapportée intervient alors que les championnats français sont déjà lancés. Et les prochaines interventions litigieuses, notamment lorsqu'un défenseur poursuit un adversaire lancé, devraient désormais attirer une attention particulière des arbitres.