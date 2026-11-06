TRANSFERT. Le Top 14 s'intéresse aux centres de Bath : 3 joueurs, 3 profils aux avenirs différents (et incertains)

À Bath, l'intersaison 2027 pourrait bien provoquer quelques remous. Selon Midi Olympique, le profil de Max Ojomoh (26 ans) a été proposé à plusieurs clubs de Top 14. Le centre anglais arrive en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé. Son coéquipier Cameron Redpath se trouve dans une situation similaire, tandis qu'Ollie Lawrence a été associé à l'Aviron bayonnais.

Trois internationaux, trois profils séduisants et autant de dossiers à surveiller. Mais pour l'heure, aucun départ n'est acté. Les clubs français prospectent déjà pour la saison prochaine et Bath pourrait devenir l'un de leurs principaux terrains de chasse.

Ojomoh, un champion d'Angleterre qui sait tout faire

Avec deux sélections anglaises, Ojomoh possède déjà un joli CV. Formé à Bath, il avait notamment inscrit un essai lors de la finale de Premiership remportée contre Leicester (23-21) en juin 2025. Une rencontre durant laquelle il formait la paire de centres avec Cameron Redpath, sous la baguette de Finn Russell.

Sa polyvalence constitue un argument de poids. Capable d'évoluer en 12 comme en 13, l'Anglais a même été aligné à l'ouverture avec Bath en septembre 2025. De quoi intéresser des formations françaises en quête d'un joueur capable de couvrir plusieurs postes sans bouleverser leur organisation.

Redpath, un Écossais qui connaît déjà la France

Autre dossier intéressant, celui de Cameron Redpath. À 26 ans, l'international écossais pourrait également quitter le Recreation Ground. RugbyPass évoquait déjà, début novembre, l'intérêt de plusieurs clubs français. Et le bonhomme possède une petite histoire avec l'Hexagone : il est né à Narbonne, où son père Bryan évoluait à l'époque.

Quant à Ollie Lawrence, ses 38 sélections et sa puissance en font un profil autrement prestigieux. L'Équipe avait évoqué un intérêt de Bayonne, mais cette piste est contestée. Le journaliste Neil Fissler assurait sur RugbyPass que les informations annonçant un possible départ vers l'Aviron étaient infondées.

Le Top 14, un choix qui pourrait coûter cher aux Anglais

Car un obstacle existe pour Ojomoh et Lawrence : la politique de sélection du XV de la Rose. Sauf circonstances exceptionnelles, les joueurs évoluant à l'étranger ne peuvent pas représenter l'Angleterre. Joe Marchant, revenu en Premiership après trois saisons au Stade français, en a récemment fait l'expérience. Redpath, international écossais, ne serait pas soumis à cette restriction.

Reste à savoir si Bath parviendra à conserver ses centres. Entre la polyvalence d'Ojomoh, le profil de Redpath et la puissance de Lawrence, les recruteurs français disposent de trois options bien différentes. Encore faut-il transformer les prises de renseignements en véritables négociations. Et convaincre des joueurs qui ont déjà goûté aux titres sous le maillot bleu, noir et blanc.