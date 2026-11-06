ALL BLACKS. Un Néerlandais et un Allemand sous le maillot noir : les incroyables parcours de Holland et Segner

Qui aurait imaginé qu'un gamin des Pays-Bas et un autre d'Allemagne finiraient un jour par porter le célèbre maillot noir ? Pourtant, Fabian Holland (24 ans) et Anton Segner (25 ans) figurent bien parmi les 36 joueurs retenus par Dave Rennie pour la tournée européenne des All Blacks. Deux trajectoires pour le moins atypiques, qui prouvent que le rugby néo-zélandais sait aussi trouver ses talents bien loin des terres de l'Ovalie.

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Les deux hommes ont quitté leur pays natal à l'adolescence pour tenter l'aventure en Nouvelle-Zélande. Avec des parcours différents, mais une même destination : le rugby international. Et quelques belles histoires à raconter aux copains restés au pays.

Fabian Holland, six mois qui ont changé une vie

Né aux Pays-Bas, Holland découvre le rugby à six ans, à Akersloot. Fasciné par les All Blacks, il demande à intégrer Christchurch Boys' High School à 16 ans. Initialement prévu pour six mois, son séjour durera finalement deux années. Le deuxième ligne signe ensuite chez les Highlanders, avant de découvrir la sélection néo-zélandaise en 2025 face à la France. La même année, il reçoit le trophée de révélation mondiale décerné par World Rugby.

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Anton Segner, du football allemand au rugby néo-zélandais

Pour Segner, l'histoire commence à Francfort. Footballeur jusqu'à neuf ans, il découvre ensuite le ballon ovale et progresse au SC 1880 Frankfurt. En 2017, une bourse lui permet de rejoindre Nelson, en Nouvelle-Zélande. Il y poursuit sa formation, jusqu'à porter le brassard de capitaine de son équipe scolaire. Après avoir fait son chemin dans le rugby professionnel, le troisième ligne connaît sa première sélection contre l'Italie en juillet 2026.

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Deux destins qui interrogent sur la formation

Ces parcours illustrent un aspect intéressant du rugby mondial : des joueurs peuvent découvrir ce sport dans des pays où il reste minoritaire, puis atteindre les sommets en rejoignant une structure plus développée. Holland et Segner ont profité d'opportunités scolaires avant de gravir les échelons néo-zélandais. Leur réussite souligne aussi les limites auxquelles peuvent être confrontés certains jeunes talents dans leur environnement d'origine.

Leurs statuts sont néanmoins bien différents. Holland compte déjà 16 sélections, contre trois pour Segner. Le premier s'est installé dans la rotation des deuxièmes lignes, tandis que son compatriote européen cherche encore à gagner du terrain dans une troisième ligne particulièrement concurrentielle.

Un retour en Europe avec le maillot noir

L'Écosse, le pays de Galles puis l'Angleterre : les All Blacks retrouvent les pelouses européennes en novembre. Pour Holland et Segner, cette tournée possède forcément une saveur particulière. Partis adolescents pour poursuivre un rêve à l'autre bout du monde, les voilà revenus sur leur continent natal avec la fougère argentée sur la poitrine. De quoi rappeler qu'avant d'être un pays de rugby, la Nouvelle-Zélande est aussi devenue une terre d'accueil pour des passionnés venus d'ailleurs.