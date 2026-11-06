Après Serge, une autre Betsen se fait un nom en Angleterre : Jade rêve aussi du maillot bleu

Chez les Betsen, le rugby est décidément une affaire de famille. Après Serge, célèbre troisième ligne du XV de France et véritable cauchemar des ouvreurs adverses, voici Jade. À 23 ans, sa fille poursuit son ascension en Angleterre sous les couleurs des Trailfinders. Et ce samedi, elle pourrait disputer sa première finale chez les seniors, face aux Saracens, en PWR Next Gen Cup.

Du rugby ? Très peu pour elle !

Le plus amusant, c'est que Jade a longtemps détesté le rugby. Petite, elle refusait même de regarder les matchs de son père, effrayée par la violence des contacts. Née à Bayonne, puis installée en Angleterre, elle n'a finalement découvert le ballon ovale qu'en 2021, à l'université de Loughborough. Après un passage à Richmond, la voilà désormais dans l'effectif d'une formation de l'élite anglaise.

Mais difficile d'échapper totalement à l'héritage familial. Dans un entretien accordé à la Premiership féminine, Jade reconnaît avoir hérité du goût paternel pour les plaquages. Serge, lui, préfère insister sur l'investissement et la compréhension du jeu plutôt que sur les grosses cartouches. Son conseil ? Toujours donner 200 %, même lorsque l'entraînement ne se déroule pas comme prévu.

Quatre titularisations et déjà une finale

Et visiblement, la méthode fonctionne. Depuis son arrivée estivale, la troisième ligne a débuté les quatre rencontres de Trailfinders en Next Gen Cup. Lors de la demi-finale contre Sale, son équipe a remonté un retard de 14 points avant de s'imposer 33 à 14. Une sacrée performance pour une joueuse qui évoluait encore en Championship la saison passée.

Son entraîneur adjoint Stephen Shingler loue notamment son explosivité et son impact physique dans RugbyPass. Il lui faudra néanmoins franchir un nouveau palier pour s'installer durablement en Premiership. Le départ de Kate Zackary ouvre des perspectives en troisième ligne, même si Jade doit encore gagner sa place parmi les cadres.

Le rêve de suivre Serge jusqu'au XV de France

En parallèle, la jeune femme travaille auprès d'enfants autistes dans une école primaire française d'Ealing, dans le domaine de l'ergothérapie. Mais son ambition sportive dépasse désormais les frontières anglaises. Interrogée sur la sélection qu'elle aimerait représenter, Jade a clairement exprimé sa préférence pour la France.

Le chemin reste long jusqu'au maillot bleu, mais cette finale constitue une première étape intéressante. D'autant que les Saracens avaient dominé Trailfinders 52 à 14 lors de la dernière finale du championnat anglais. Jade n'était pas encore arrivée au club. Elle aura peut-être l'occasion, samedi, d'aider ses nouvelles coéquipières à prendre leur revanche. Papa Serge, lui, devrait encore donner de la voix au bord du terrain.