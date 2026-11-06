Toulouse - Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en TOP 14 ?

Toulouse-Clermont avancé

Attention au changement d'horaire pour les amateurs de rugby ! Le Stade Toulousain reçoit Clermont samedi 7 novembre à 14h30, à Ernest-Wallon, pour la neuvième journée de TOP 14. Initialement programmée à 16h35, la rencontre a été avancée après le réaménagement du calendrier par la LNR.

Leader avec 28 points, Toulouse doit réagir après sa défaite à Pau (34-14). Derrière, Bordeaux-Bègles n'accuse plus qu'une longueur de retard. Clermont, dixième avec 16 unités, reste sur une victoire contre le Racing 92 (37-30).

21-0 puis 24-27 : Clermont connaît la recette

Et les Toulousains n'ont certainement pas oublié leur dernière confrontation avec les Auvergnats. Le 26 avril dernier, au Stadium, ils menaient 21-0 après seulement onze minutes avant de s'incliner 24-27. Un retournement assez dingue, qui avait permis à Clermont de réaliser l'un des gros coups de la saison.

Mais l'ASM présente un bilan extérieur beaucoup moins flatteur cette année. Quatre déplacements, autant de défaites et 151 points encaissés. À Ernest-Wallon, les joueurs de Christophe Urios devront sérieusement mettre les barbelés pour espérer retrouver les ingrédients du printemps dernier.

Un Toulouse déplumé pendant la fenêtre internationale

La tâche pourrait néanmoins être facilitée par les nombreuses absences toulousaines. Entre blessures et internationaux mobilisés, une bonne vingtaine de joueurs manquent à l'appel. Privé notamment d'Antoine Dupont et de Paul Graou, Ugo Mola doit faire confiance à sa jeunesse, quelques heures avant France-Fidji.

Pour Clermont, l'occasion paraît intéressante. Les Jaunards ont retrouvé la victoire contre le Racing, mais doivent désormais prouver qu'ils peuvent voyager. Toulouse, de son côté, cherche à préserver sa première place avant la trêve du championnat.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Toulouse-Clermont ?

Stade Toulousain - ASM Clermont débutera samedi 7 novembre à 14h30 au stade Ernest-Wallon. La rencontre sera retransmise sur Canal+ et Canal+ Live 1. Gare à ceux qui avaient prévu de s'installer devant leur télévision à 16h35 !