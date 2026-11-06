TOP 14. Près de 40 absents, des Espoirs : des compositions inédites avec les moyens du bord pour Toulouse et Clermont

Il fut un temps où Toulouse-Clermont était l'un des chocs les plus attendus du Top 14. Samedi, à Ernest-Wallon (14h30), les deux formations vont surtout devoir composer avec les moyens du bord. Entre les blessés et les internationaux mobilisés, près de 40 joueurs manqueront à l'appel. Une bonne vingtaine côté toulousain selon La Dépêche, et 19 chez les Auvergnats d'après La Montagne. De quoi donner à cette rencontre de la 9e journée des airs de match de préparation, avec quelques jeunes visages que les supporters ne connaissent pas encore très bien.

Toulouse, des Espoirs et des revenants pour sauver les meubles

Chez les Rouge et Noir, Ugo Mola a dû sortir la boîte à outils. Privé de Dupont et de Graou, retenus avec les Bleus, le staff associe les jeunes Simon Daroque et Valentin Delpy à la charnière. Derrière, Lucas Vignères, rappelé de son prêt à Colomiers, débutera aux côtés de Lukas Amati au centre. Célian Pouzelgues et Matias Remue complètent une ligne arrière largement inexpérimentée, dans laquelle Teddy Thomas fait presque figure d'ancien de la maison.

La compo des Rouge et Noir ❤️🖤 https://t.co/y34RY0F7nh — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 6, 2026

Devant, les retours de Cyril Baille et Julien Marchand tombent à pic. Jack Willis, capitaine, encadrera Alexandre Roumat et Théo Ntamack en troisième ligne. Mais la pénurie de deuxièmes lignes, avec notamment les absences de Meafou, Flament, Vergé et Brennan, oblige Joël Merkler à jouer dans la cage aux côtés de Roméo Bonnard-Martin. Sur le banc, Raphaël Portat, rappelé de Provence Rugby, retrouve lui aussi les siens pour dépanner.

Clermont : 19 absents, mais une colonne vertébrale préservée

De son côté, Christophe Urios n'est guère mieux loti. L'infirmerie clermontoise compte huit forfaits, dont Joris Jurand et Kévin Noah, récemment blessés. Huit internationaux sont également retenus par leurs sélections, tandis que Raka, Fourcade et Lanen poursuivent leur reprise. Les absences de Kremer, Sowakula, Montagne ou encore Delguy pèsent forcément dans la balance.

L'ASM conserve néanmoins quelques repères solides. Baptiste Jauneau et Harrison Plummer formeront la charnière, avec Darcy Swain et Killian Tixeront dans le paquet d'avants. Léo Michaux et Barnabé Massa seront également titulaires, tandis que la recrue Ofa Tu'ungafasi prendra place sur le banc. Derrière, Mathys Belaubre accompagnera Alivereti Loaloa au centre. Une équipe remaniée, certes, mais qui garde une certaine continuité dans son animation.

Deux équipes diminuées, mais un vrai coup à jouer

La bataille pourrait notamment se jouer devant, où Clermont possède une arme que Jean Bouilhou redoute particulièrement : les ballons portés, qualifiés d'« arme de destruction massive » dans La Dépêche. Face à un cinq de devant toulousain bricolé, l'ASM pourrait chercher à multiplier les épreuves de force. Aux jeunes Stadistes de répondre par leur mobilité et leur capacité à faire vivre le cuir.

Reste que les deux formations n'abordent pas ce rendez-vous avec les mêmes ambitions. Toulouse, leader avec 28 points, veut rebondir après sa défaite à Pau. Clermont, dixième, espère confirmer son succès contre le Racing 92. Et les Auvergnats savent qu'un exploit est possible : en avril dernier, ils avaient déjà fait tomber les Toulousains au Stadium (27-24). Cette fois, avec autant d'absents des deux côtés, difficile de savoir qui souffrira le plus de ce drôle de doublon.