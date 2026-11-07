PRO D2. Dix journées sans défaite : Provence passe un cap en renversant Oyonnax

Dix journées, toujours aucune défaite et désormais une première place. Provence Rugby a remporté le choc contre Oyonnax, vendredi à Maurice-David (32-23), en empochant le bonus offensif. Une victoire qui donne du poids à son début de saison, après le nul concédé à Dax (16-16).

Pourtant, les Aixois étaient encore derrière à la 66e minute. Un exploit d’Alex Newsome venait de remettre les visiteurs devant (20-23). À cet instant, Oyonnax pouvait espérer conserver son fauteuil. Provence lui a finalement tout pris, jusqu’au moindre point de bonus défensif.

Tenir quand la conquête souffre

Le mérite provençal commence bien avant cette fin de match. Bousculés en mêlée, sous pression territorialement, les locaux ont dû défendre leur ligne, notamment après le carton jaune de Léo Drouet. Ils ont rejoint les vestiaires devant (10-9), malgré les occasions oyonnaxiennes.

Tout n’a donc pas été maîtrisé. Les visiteurs ont aussi laissé échapper des occasions en touche. Mais cette capacité à rester au contact malgré une conquête contrariée constitue un point d’appui précieux : les Aixois ont gardé assez de marge pour reprendre l’avantage sur une seule action.

Drouet et Coville trouvent la brèche

Cette action arrive à la 69e minute. Drouet, pris par trois défenseurs, libère ses bras et sert Arthur Coville à l’intérieur. Le demi de mêlée termine dans l’en-but. L’efficacité du soutien fait ici la différence : la passe après contact permet d’exploiter les défenseurs mobilisés autour de l’ailier.

Baptiste Lenoir inscrit ensuite le quatrième essai aixois, validé après arbitrage vidéo. Avec quatre réalisations contre une, Provence transforme un match encore incertain quelques minutes auparavant en succès bonifié. Oyonnax repart à vide pour la première fois de sa saison.

Un fauteuil à défendre à Grenoble

Les Provençaux ont ainsi montré qu’ils pouvaient renverser un concurrent direct après avoir longtemps subi. Leur invincibilité passera un nouvel examen le 19 novembre à Grenoble. Ils s’y présenteront avec une responsabilité supplémentaire : celle du leader que les autres voudront faire tomber.