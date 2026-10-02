11 ans après leur titre avec les Hurricanes, Ardie Savea et Beauden Barrett sous le même maillot en Super Rugby

Ardie Savea choisit Auckland pour 2027

Ardie Savea portera le bleu en 2027. Les Blues ont officialisé ce 2 octobre l’arrivée du capitaine des All Blacks pour la prochaine saison de Super Rugby Pacific. À 32 ans, le troisième ligne ouvre ainsi un nouveau chapitre après 131 matchs avec les Hurricanes, une première expérience japonaise chez les Kobe Steelers puis son passage à Moana Pasifika. Ce dernier devait initialement retrouver la franchise en 2027 après une nouvelle parenthèse au Japon. La disparition de Moana Pasifika du prochain Super Rugby a rebattu les cartes.

Le choix d’Auckland n’est pourtant pas uniquement dicté par les circonstances. « Les Blues ont toujours été dans mon cœur », explique Savea dans le communiqué de sa future franchise. L’international veut aussi profiter de son arrivée pour fédérer une ville dont il souligne la diversité culturelle. Et le numéro 8 connaît déjà suffisamment l'Eden Park pour savoir que l’endroit peut devenir bruyant lorsque les locaux commencent à dérouler.

Sur les traces de Beauden Barrett

Son itinéraire possède surtout un drôle d’air de déjà-vu. Beauden Barrett avait lui aussi construit l'essentiel de sa carrière en Super Rugby chez les Hurricanes. L’ouvreur y a disputé 125 rencontres et remporté le titre en 2016 avant de prendre, quelques années plus tard, la direction d’Auckland. Son premier match avec les Blues, en 2020, avait justement eu lieu face à son ancienne franchise.

Et le parallèle va un peu plus loin. Barrett a entrecoupé son aventure néo-zélandaise de deux expériences au Japon, avec Suntory puis Toyota, avant de retrouver durablement Auckland. Savea a emprunté une route comparable avec Kobe. Deux immenses All Blacks, deux figures des Hurricanes champions en 2016, un détour par le Japon et finalement le même terminus au nord de l’île. À quelques années d’intervalle, le GPS du rugby néo-zélandais semble avoir proposé le même itinéraire.

112 sélections et un sacré renfort pour les Blues

La comparaison s’arrête évidemment au parcours. Sur le pré, Barrett apporte sa lecture du jeu et sa capacité à évoluer à l’ouverture comme à l’arrière. Savea débarquera avec un tout autre attirail : explosivité au contact, grattage, activité défensive et faculté à jouer numéro 7 ou numéro 8. Ses chiffres internationaux donnent l’échelle du renfort : 112 tests avec les All Blacks et 35 essais depuis ses débuts internationaux en 2016.

Mais son arrivée possède aussi une dimension particulière à moins d’un an de la Coupe du monde 2027. Savea est le capitaine choisi par Dave Rennie en 2026, même si une luxation de l’épaule subie début septembre contre l’Afrique du Sud a interrompu sa saison internationale et doit nécessiter une opération. Son calendrier de retour reste à déterminer.

Savea et Barrett réunis sous le même maillot

Surtout, Auckland va pouvoir réunir les deux trajectoires. Barrett est engagé avec les Blues jusqu’en 2027 et Savea doit rejoindre l’effectif plus tard cette année pour préparer la prochaine campagne. Deux anciens Hurricanes champions ensemble en 2016 pourraient donc se retrouver, onze ans plus tard, sous le même maillot bleu. Pour Savea, contraint de tourner la page Moana Pasifika, difficile d’imaginer nouveau départ beaucoup plus prestigieux.