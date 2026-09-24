Scott Barrett, 32 ans, retrouve enfin les terrains après un calvaire et dix mois d'absence

C'est un monument de la sélection de la fougère qui va retrouver les terrains ce week-end, après plus de dix mois d'absence.

Scott Barrett, 89 sélections avec les All Blacks et capitaine emblématique de cette sélection, va jouer en NPC avec la province de Taranaki.

C'est un petit événement pour la planète rugby. À un an du prochain Mondial en Australie, le joueur de 32 ans pourrait se servir de la NPC pour figurer dans le prochain groupe de Dave Rennie.

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Dix mois loin des terrains

Il y a un an, Scott Barrett devait effectuer un retour tardif avec les Crusaders, au sortir d'une année sabbatique. Une hernie discale, qui comprimait un nerf, en a décidé autrement.

Il avait déjà subi une opération à la cheville et au tendon d'Achille pendant cette même année sabbatique. De retour à l'entraînement, il a lutté contre une sensation de blocage à la hanche. Des spasmes et des douleurs jusqu'au mollet l'ont empêché de courir.

The Scott Barrett return 😍 pic.twitter.com/xN1f0CIiJK — Taranaki Rugby (@TaranakiRugby) September 23, 2026

Un maillot retrouvé, un brassard perdu

Opéré du dos avec succès, Scott Barrett s'entraîne depuis plusieurs semaines avec le Taranaki. Il fait ce week-end son retour à la compétition, associé en deuxième ligne à Josh Lord, international en exercice.

Un rendez-vous rare pour lui. Ce sera seulement son deuxième match avec le Taranaki depuis ses débuts en 2021. Il avait auparavant disputé 19 rencontres avec Canterbury, entre 2014 et 2016.

Sous le nouveau sélectionneur Dave Rennie, le capitanat des All Blacks est passé à Ardie Savea. Le troisième ligne aile ne devrait plus rejouer cette saison, après une opération à l'épaule. C'est Codie Taylor qui a porté le brassard lors du quatrième et dernier test de la tournée contre les Springboks.

Scott Barrett espère d'abord enchaîner face à Wellington, le 4 octobre à New Plymouth, avant de parler d'un éventuel retour en sélection et du brassard de capitaine. Sa sélection pour le premier test de la Bledisloe Cup face aux Wallabies, le 10 octobre à Eden Park, paraît peu probable.