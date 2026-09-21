Savea, Proctor, Clarke, Jacobson... Les All Blacks déplumés par la grande bataille de l'été face aux Springboks

Jouer 4 fois les Springboks de suite est forcément le summum en termes d'adversité en vue du Mondial 2027. Mais forcément, une telle adversité ne peut se disputer sans laisser de traces, à ce sport.

Ainsi, au sortir de la "greatest rivalry" estivale et avant d'entamer une préparation face à l'Australie qui doit les conduire jusqu'à la seconde partie du Championnat des nations en novembre, les All Blacks déplorent de nombreux blessés.

En premier lieu, la luxation de l’épaule d'Ardie Savea, que l'on pensait pourtant fait en titane. Ce dernier sera sur le flanc 4 à 6 mois et ne devrait ainsi plus rejouer d'ici le Super Rugby 2027.

Un énorme coup dur pour les hommes en noir tant on sait à quel point le numéro 8 est un joueur important de leur dispositif. Mais le centurion n'est pas le seul à être sorti amoché de la série de tests la plus folle de l'année. Pêle-mêle, citons Anton Lienert-Brown, blessé au genou, qui devrait néanmoins retrouver les terrains dans quatre à six semaines, d'après le site des All Blacks.

La France sait à quoi s'attendre en novembre

Son compère du centre Billy Proctor, victime d’une fracture de l’omoplate, en a probablement fini avec sa saison, même si Quinn Tupaea, touché au genou, pourrait en revanche être rétabli d'ici une à deux semaines.

Segner et Norris ont également été touchés, tandis que c'est plus grave pour le très juste 3ème ligne Luke Jacobson, victime d’une blessure à un tendon du coude. Idem pour le puissant ailier Caleb Clarke, touché à un tendon de l’épaule, qu'on ne verra pas non plus au mois de novembre.

TOP 14. Matthieu Jalibert encore rattrapé par sa cuisse, jusqu’à compromettre son automne avec les Bleus ?

Les Néo-Zélandais payent ainsi un lourd tribut de leur séjour en Afrique du Sud. Mais puisque c'est affrontant les meilleurs qu'on progresse le plus, nul doute que la délégation du Pacifique ne regrettera rien en vue des échéances majeures de l'année prochaine...