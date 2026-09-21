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Savea, Proctor, Clarke, Jacobson... Les All Blacks déplumés par la grande bataille de l'été face aux Springboks

En premier lieu, la luxation de l’épaule d'Ardie Savea, que l'on pensait pourtant fait en titane.

Theo Fondacci 21/09/2026 à 15h55
Ardie Savea ne jouera pas en novembre. Screenshot : Canal Plus
Ardie Savea ne jouera pas en novembre. Screenshot : Canal Plus

Jouer 4 fois les Springboks de suite est forcément le summum en termes d'adversité en vue du Mondial 2027. Mais forcément, une telle adversité ne peut se disputer sans laisser de traces, à ce sport.

Ainsi, au sortir de la "greatest rivalry" estivale et avant d'entamer une préparation face à l'Australie qui doit les conduire jusqu'à la seconde partie du Championnat des nations en novembre, les All Blacks déplorent de nombreux blessés.

En premier lieu, la luxation de l’épaule d'Ardie Savea, que l'on pensait pourtant fait en titane. Ce dernier sera sur le flanc 4 à 6 mois et ne devrait ainsi plus rejouer d'ici le Super Rugby 2027.

Un énorme coup dur pour les hommes en noir tant on sait à quel point le numéro 8 est un joueur important de leur dispositif. Mais le centurion n'est pas le seul à être sorti amoché de la série de tests la plus folle de l'année. Pêle-mêle, citons Anton Lienert-Brown, blessé au genou, qui devrait néanmoins retrouver les terrains dans quatre à six semaines, d'après le site des All Blacks.

La France sait à quoi s'attendre en novembre

Son compère du centre Billy Proctor, victime d’une fracture de l’omoplate, en a probablement fini avec sa saison, même si Quinn Tupaea, touché au genou, pourrait en revanche être rétabli d'ici une à deux semaines.

Segner et Norris ont également été touchés, tandis que c'est plus grave pour le très juste 3ème ligne Luke Jacobson, victime d’une blessure à un tendon du coude. Idem pour le puissant ailier Caleb Clarke, touché à un tendon de l’épaule, qu'on ne verra pas non plus au mois de novembre.

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Les Néo-Zélandais payent ainsi un lourd tribut de leur séjour en Afrique du Sud. Mais puisque c'est affrontant les meilleurs qu'on progresse le plus, nul doute que la délégation du Pacifique ne regrettera rien en vue des échéances majeures de l'année prochaine...

pascalbulroland
pascalbulroland

J'avais dit que cette tournée laisserait des traces avec des blessés...
Bon chez les Boks y a que Kolbe me semble-t-il, mais chez les Black c'est l'hécatombe...


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Mic19
Mic19

Je pense que cette "tournée" est une hérésie !
Car en plus des matchs contre les Sud Af, les AB se sont farcis des matchs contre les provinces Sud Africaine.
Et selon mes infos dans 2 ans, c'est les Sud Af vont aller en Nouvelle Zélande pour une tournée identique avec matchs contre les "provinces" et 4 tests !
Nous ne sommes plus au temps des tournées des années 70...
ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX !
POUR UNE AFFAIRE DE GROS SOUS !
Les fédérations du sud vont peut être comprendre
que trop c'est trop !


Après on s'étonne que les franchises Sud Af ont des résultats quasi nul dans les "coupes d'Europe" !


Je suis pour que les Sud Af ne soient plus admis dans ces compétitions pour pleins de raisons :
La première :
Les provinces celtes ne jouent jamais en Af du Sud à l'inverse des clubs Anglais et Français !
le fait d'aller jouer en Afrique du Sud amène fatigue,
Fausse le compétition !
Liste non limitative !


IL FAUT ARRÊTER LE CARNAGE DES JOUEURS !


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