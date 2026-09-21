TOP 14. Matthieu Jalibert encore rattrapé par sa cuisse, jusqu’à compromettre son automne avec les Bleus ?

L’UBB a retrouvé le sourire, mais pas totalement. Une semaine après la lourde défaite encaissée à Toulouse (48-12), les Girondins ont largement dominé le Stade Français ce dimanche soir à Chaban-Delmas (40-10), en clôture de la 3ème journée de Top 14. Un succès bonifié construit après la pause, mais assombri très tôt par la sortie de Matthieu Jalibert.
Il aura fallu moins d'un quart d'heure pour voir le numéro 10 bordelais quitter ses partenaires. Touché à la cuisse droite, Jalibert est sorti en boitant avant d’être remplacé par Hugo Reus à la 14e minute. Quelques instants plus tard, l’international tricolore était installé sur le banc avec une imposante poche de glace sur le quadriceps. De quoi forcément nourrir l’inquiétude, même si une image ne suffit évidemment pas à déterminer la nature exacte d’une blessure musculaire.
Et les premières sensations du principal intéressé n’étaient visiblement pas très rassurantes. À la mi-temps, son ancien coéquipier et ami Nans Ducuing a expliqué sur Canal+ avoir échangé avec lui : Jalibert aurait ressenti un gros "clac" au niveau du quadriceps droit et craignait lui-même une déchirure sur une zone qui l’a déjà fait souffrir.
Le souvenir de novembre 2025
C’est justement l’historique du maestro girondin qui rend cette alerte particulièrement préoccupante. Par le passé, l'ouvreur de 27 ans a souvent souffert de cette zone semble-t-il fragile, chez lui.
Shaun Sowerby, seul membre du staff à s'exprimer, a déclaré pour Rugbyrama : "Il est sorti sur blessure musculaire. Il est sorti en marchant, même s'il boitait un peu. Après, il y aura des examens, on les fait en général deux jours plus tard... Je comprends vos questions, car c'est un joueur important. Mais pour le moment, on ne sait rien."
Pour l’UBB, le timing est tout sauf idéal. Dans le même sens, difficile de ne pas regarder déjà un peu plus loin. Les échéances automnales du XV de France se rapprochent et le souvenir de 2025 est encore frais : la même cuisse avait alors privé Jalibert des tests de novembre.
Même si pour l'heure, Sowerby vous l'a dit : c'est mardi que son ouvreur aux 38 sélections passera des examens pour en connaître plus sur son indisponibilité...
on va attendre quelques jours que les résultats des examens soient tombés, on en saura plus.
j'espère pour lui que c'est pas trop grave. on va surtout espérer que ça l'empêche pas de jouer les matches internationaux.
pour l'ubb, à priori hugo reus a fait le taf si je me réfère au score final.
ça va lui donner du temps de jeu histoire d'être prêt pour la cc dans un mois, si jamais jalibert devait subir une absence un peu longue.
Hugo Reus a suppléé Lucu face aux perches avec adresse !
ça j'en doute pas, c'est un excellent buteur. certainement le meilleur de l'ubb même.
c'est plus dans l'animation du jeu qu'il doit pouvoir s'affirmer et démontrer qu'il a muri.
Sur les images, j'ai l'impression qu'il prend un coup de genou sur le haut de cuisse, ce qui pourrait aboutir à une "simple" béquille et 2 ou 3 semaines de soins. Ca, c'est la version optimiste. Ce qui m'inquiète plus, c'est "le gros "clac" ressenti au niveau du quadriceps", comme il le confie à Nans Ducuing, car là, effectivement, ça ressemble plus à une déchirure, bien plus longue à soigner selon l'étendue de la lésion. Et le scénario cata, ce serait qu'un ligament soit touché... Croisons les doigts!
6 semaines minimum, c'est bien une déchirure.
Gros coup dur pour le joueur et son club, espérons qu'il reviendra assez vite...
Pour le joueur c'est un gros coup dur effectivment.
Pour le club, Reus m'a bien rassuré hier soir, dans un match qui était âpre et difficile.
On a aussi Laharrague qui est en prêt à Béziers.