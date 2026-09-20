Antoine Dupont est déjà à 162 minutes en Top 14 : pourquoi le Stade Toulousain change sa gestion du capitaine du XV de France ?

Ces dernières saisons, le Stade Toulousain avait pris l’habitude de ménager Antoine Dupont en Top 14. Aligné quasi systématiquement comme titulaire en Champions Cup, les apparitions de l’ancien Castrais en championnat étaient devenues bien moins fréquentes. L’économie de ce dernier est devenue telle que, sur les trois dernières saisons, le temps de jeu cumulé dans l’élite nationale n’était pas si éloigné de celui visible à l’échelle continentale. Avec déjà trois apparitions en trois matchs, pour 162 minutes disputées, la gestion du demi de mêlée et capitaine du XV de France s’apprête-t-elle à prendre un virage nouveau cette année ?

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Dupont protégé par le Stade Toulousain

Ces dernières années, la gestion d’Antoine Dupont au sein de l’effectif toulousain avait été hors norme. Pour cause, entre la récupération post-Mondial 2023, sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et sa grave blessure à un genou, les différentes situations méritaient une attention toute particulière. Cependant, un constat général se répète à chaque saison. Depuis son arrivée dans la Ville rose, le natif de Lannemezan n’a quasiment jamais disputé plus de 15 matchs de Top 14 sur une même saison. Seul l’exercice 2021/2022 fait exception, avec un compte tout de même limité à 17 apparitions.

De plus, les minutes de jeu du numéro 9 toulousain n’ont jamais franchement décollé dans l’élite. Son record est de 1 100 minutes jouées, en 2021/2022 là aussi, avec le Stade Toulousain. Depuis son arrivée en Haute-Garonne, en 2017, Antoine Dupont n’a connu que trois saisons au-delà du cap symbolique des 1 000 minutes de jeu en Top 14. En plus de l’exercice cité précédemment, celui qui fêtera ses 30 ans le 15 novembre prochain avait franchi ce palier en 2020/2021 (1 030 minutes) et en 2022/2023 (1 043 minutes). Sur les trois derniers exercices en date, il cumule seulement 1 540 minutes passées à jouer une rencontre de première division.

Ainsi, Antoine Dupont s’était éloigné des compétitions hexagonales, mais semble les retrouver. Avec 162 minutes jouées, pour deux titularisations et même un match de 80 minutes contre le Stade Rochelais, il retrouve des habitudes qui n’en étaient plus vraiment. Logiquement, la dernière fois qu’il avait connu un début de saison aussi rythmé et avec une préparation normale, en même temps que le reste du groupe toulousain, c’était en septembre 2022. À l’époque, il avait joué deux matchs pleins et remplacé Martin Page-Relo à Pau pour 190 minutes dans les jambes.

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Une saison (très) chargée en vue ?

Par ailleurs, certains éléments laissent à penser que cette saison pourrait être particulièrement dense pour le capitaine du XV de France. Pour cause, à l’époque, le Ministre de l’Intérieur comptait de nombreux suppléants. À l’époque, Alexi Balès, puis Arthur Retière, Baptiste Germain et Martin Page-Relo constituaient une arrière-garde solide, à laquelle Paul Graou s’est ajouté dès 2022. De plus, elle était complétée ponctuellement avec de jeunes espoirs, toujours aptes à dépanner. En 2026/2027, le départ de Naoto Saito, l’absence de recrutement à ce poste et le manque de joueurs polyvalents confirmés offrent une situation bien différente.

Ainsi, en plus d’Antoine Dupont, Paul Graou est le seul demi de mêlée confirmé à se présenter au sein de l’effectif professionnel. À un poste où au moins un joueur sera appelé avec certitude durant les fenêtres internationales, cela peut sembler juste. Pour aider l’effectif, Simon Daroque devrait retrouver les pelouses de Top 14. Près de 1 an et 5 mois après sa dernière apparition dans l’élite, le jeune demi de mêlée de 21 ans figurera sans doute de nouveau sur des feuilles de match. Son retour se fera après une saison marquée par une blessure au genou chez les Espoirs. Derrière lui, Nathan Llaveria pourrait aussi connaître un peu plus d’exposition, ces prochains mois.

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Le Mondial 2027 en ligne de mire

Néanmoins, les deux jeunes n’ont pas connu la moindre minute sur ces premiers matchs. La paire Dupont-Graou est attendue comme récurrente sur la saison. En réalité, on peut penser que le début de saison du champion olympique est aussi un moyen de l’aider à retrouver son meilleur niveau. Critiqué comme rarement sur certains matchs depuis son retour de blessure, en novembre dernier, il a la Coupe du monde dans le viseur, dès le début de saison. “Ça commence maintenant. D'avoir le sérieux, l'exigence, la concentration pour être performant en octobre 2027”, indiquait-il selon RMC Sport début septembre.

Par ailleurs, Ugo Mola ne semble pas forcément mettre son joueur en mode économie, sur ce début de championnat. Le manager toulousain décelait un potentiel supplémentaire inédit chez le numéro 9, cet été : “Cette intersaison, il m'est revenu dans un état de forme excellent. Je l'avais rarement vu aussi prêt. Cela augure, je l'espère, une très bonne saison pour lui. Et, s'il y a une bonne saison pour Antoine, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas trop mal pour nous.” Alors, avant de s’envoler, on l’espère, en Australie, va-t-il remettre son empreinte sur un Top 14 qu’il avait, parfois malgré lui, délaissé ?

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