« Peut-être une expérience à l’étranger » : Antoine Dupont entrouvre une nouvelle porte pour la suite de sa carrière

« Peut-être une expérience à l'étranger »

Antoine Dupont a encore quelques cases à cocher. Invité par James Haskell dans The Good, The Bad & The Rugby, le capitaine des Bleus a parlé Coupe du monde 2027, possible retour aux Jeux en 2028 et suite de carrière. Puis il a glissé : « Peut-être ensuite une expérience, ou autre chose, à l'étranger, on verra. » Que les supporters de Toulouse se rassurent, Dupont n'annonce aucun départ. Mais ses mots ont de quoi intriguer. Et faire frémir plusieurs présidents de clubs.

En novembre 2024, Eddie Jones racontait déjà au Midi Olympique qu'après la Coupe du monde 2023, Dupont « songeait à venir jouer au Japon pour vivre une nouvelle expérience ». À l'époque, la confidence venait du sélectionneur des Brave Blossoms. Deux ans plus tard, le Toulousain inscrit lui-même l'étranger parmi les chemins possibles de sa carrière.

Un contrat jusqu'en 2031, mais une porte entrouverte

Entre-temps, Toulouse a verrouillé son joyau. Le 1er novembre 2025, le Stade Toulousain a officialisé sa prolongation jusqu'en 2031. Dupont, arrivé en 2017, comptait alors 133 matchs sous le maillot rouge et noir. On est loin d'un demi de mêlée faisant ses cartons pour Tokyo. Son propos ressemble davantage à une porte laissée ouverte qu'à un projet construit.

Et cette porte raconte assez bien sa carrière. Dans la même interview, Dupont explique pourquoi il avait choisi le rugby à VII après le Mondial 2023 : « J'avais besoin d'être un élève. » Il ajoute que cette expérience l'a aidé à « retrouver le joueur que j'étais quand j'étais jeune ». Le champion olympique cherchait alors une discipline où il devait réapprendre.

Le parallèle avec une aventure à l'étranger vient naturellement. Le Japon, la Nouvelle-Zélande ou un autre championnat imposeraient de nouveaux codes. En Asie comme en Océanie, la saison est plus courte et pourrait aussi lui permettre de s'économiser pour pourquoi pas viser une participation au Mondial 2031 aux USA. Comme lorsqu'il est passé au VII, Dupont semble attiré par les endroits où il reste quelque chose à apprendre. Et il expliquait aussi à Haskell aimer « sortir de sa zone de confort ».

2027 d'abord, le reste viendra après

Dupont fixe toutefois une priorité claire : la Coupe du monde 2027. « Nous avons manqué le rendez-vous en 2023 », rappelle-t-il avant d'évoquer Los Angeles 2028, selon l'état de ses jambes. À 29 ans, son horizon reste donc d'abord bleu, puis peut-être olympique.

Après cela ? Il ne ferme rien. Même avec un contrat jusqu'en 2031, l'idée d'aller voir ailleurs existe désormais dans son propre discours. Chez un joueur qui a déjà quitté le confort du XV pour repartir presque de zéro à VII, ce n'est pas anodin. Et ça va sans doute alimenter pas mal de discussions dans les années à venir.

VIDEO. Raffut, crochet, valise... En 2017, Antoine Dupont choquait le monde du rugby en faisant mumuse avec les All Blacks

Ainsi, Antoine Dupont pourrait-il être prêté d'ici à la fin de son contrat par le Stade Toulousain ? Si cette hypothèse se précise, une pige après le prochain Mondial pourrait être bienvenue au calendrier, permettant au demi de mêlée de se reposer après l'échéance australienne avant de se relancer avec un défi inédit. Ou bien, l'ancien d'Auch pense-t-il déjà à une préretraite loin de la Haute-Garonne, alors qu'il aura 35 ans à l'issue de la Coupe du monde aux États-Unis ? L'idée de la destination est aussi le lieu de nombreux fantasmes. Le Japon lui a déjà tendu les bras, tandis que le Super Rugby pourrait devenir un défi sportif de taille pour le joueur, à moins que le rugby américain ait réussi à se développer suffisamment pour attirer de nouvelles stars…