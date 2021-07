QUIZ. Peux-tu citer TOUS les joueurs du doublé du Stade Toulousain en 2020/2021 ?

Le principe est simple : trouve tous les joueurs du Stade Toulousain ayant disputé au moins une minute cette saison, en TOP 14 ou en coupe d'Europe.

Tu as 100 % de bonnes réponses : tu es Ugo Mola.

Tu as entre 75 et 99 % de bonnes réponses : tu échoues de peu car tu voulais absolument caser Yves Donguy et Manu Ahoteiloa...

Tu as entre 49 et 74 % de bonnes réponses : tu as la moyenne, mais on ne va pas se mentir : reconstituer la meilleure équipe d'Europe (du monde ?!) n'est pas le plus difficile des challenges. Pas la peine de te la raconter en soirée.

Tu as entre 25 et 48 % de bonnes réponses : tu supportes Colomiers.