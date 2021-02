6 Nations 2021. XV de France. ''Un extraterrestre, facteur X, impressionnant dans la régularité'' : les Bleus encensent Dupont

En conférence de presse, Cyril Baille et Brice Dulin ont une nouvelle fois fait l'éloge d'un Antoine Dupont toujours plus décisif avec les Bleus.

Le XV de France séduit de nouveau. Après une longue période de vache maigre, Fabien Galthié a su redonner de l'allant à une équipe qui ne manque cependant pas de talent. Une génération dorée, symbolisée par les Aldritt, N'tamack, Jalibert et consort, mais dont la figure de proue reste inévitablement Antoine Dupont. Dupont par ci, Dupont par là, le numéro 9 du Stade Toulousain n'en finit plus d'affoler la planète ovale qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. Ses performances dépassent les frontières de l'Hexagone, si bien qu'aujourd'hui, certains se demandent s'il n'est tout simplement pas le meilleur joueur du monde. En conférence de presse, ses coéquipiers en Bleu se sont montrés dithyrambiques à son égard. À commencer par Cyril Baille, son partenaire en club et sélection. Tous les superlatifs sont bons pour le décrire : ''Maintenant je l'appelle le Martien pour tout vous dire, ou l'extraterrestre. Il n'est pas sur la même planète que nous. C'est notre facteur X. Il impressionne à chaque sortie, et c'est un plaisir de jouer avec lui. On a de la chance qu'il soit en équipe de France''. Rien que ça.

Un avis partagé par Brice Dulin qui n'a pas manqué de souligner la faculté du joueur à faire des différences à chaque rencontre : ''Là où il est impressionnant, c'est dans sa régularité. À chaque match il crée des actions ou désorganise les défenses adverses à lui seul [...] Il a cette capacité d'être au bon endroit au bon moment grâce à son anticipation, sa vision des choses. Il a un coup d'avance, physiquement il est au top.'' Sans omettre de préciser la part de travail qui permet à Dupont de tutoyer les sommets. Du talent certes mais pas que. L'arrière du XV de France poursuit : ''Ce n'est pas de la réussite, c'est vraiment du travail. Il va se chercher les choses. De toute façon, rien n'arrive par hasard à ce niveau.'' Des performances majuscules que le joyau de l'équipe de France essaiera de rééditer dimanche à Dublin, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers ainsi que des supporters tricolores.