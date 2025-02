XV de France. Fickou, finisseurs, Galthié entretient le flou... pour mieux surprendre l'Irlande ?

Dans huit jours, le XV de France affrontera l'Irlande à Dublin pour le sommet du Tournoi. Est-ce que le staff va choisir de chambouler sa composition pour réintégrer Gaël Fickou, tout juste de retour ?

Plus que quelques heures avant de découvrir la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer le choc face à l’Irlande, samedi 8 mars à Dublin. Le staff du XV de France la dévoilera officiellement ce samedi matin, et sauf tremblement de terre, la plupart des cadres déjà "protégés" après la victoire contre l’Italie seront bien de la partie. Mais une question reste en suspens : Gaël Fickou sera-t-il du voyage ?

Fickou, le revenant ?

Écarté du Tournoi pour la première fois depuis 2013 à cause d’une blessure au pouce, le trois-quarts centre du Racing 92 fait tout pour revenir dans le jeu. Son entraîneur, Patrice Collazo, l’a laissé entendre dans les colonnes de L’Equipe : "Je pense qu’il sera en Irlande". Une phrase qui en dit long sur les discussions en interne, puisqu’on sait que le staff des Bleus « prévient » les managers du Top 14.

Toujours pour L’Equipe, le principal intéressé ne cache pas son envie de retrouver le maillot bleu : "Si j’ai la chance d’être convoqué, c’est avec plaisir que j’irai." Mais après huit semaines d’absence, Fickou a-t-il convaincu le staff tricolore en un seul match de Top 14 ? Sa présence face à Pau ce samedi pourrait être scrutée à la loupe.

Si Gaël Fickou est le joueur le plus capé encore en activité, il fera évidemment beaucoup de bien aux Bleus. À l'Aviva, l'expérience collective sera déterminante, c'est certainement pour cette raison que Galthié mise sur Ntamack et Penaud. Si le Racingman est en forme, aucune raison de s'en priver, d'autant plus qu'il connait parfaitement Yoram Moefana désormais. Les deux joueurs ne devraient pas avoir de mal à retrouver leurs automatismes. Les Tricolores en auraient bien besoin, eux qui se sont fait percer au centre à plusieurs reprises contre l'Italie et l'Angleterre.

Un groupe stable et un premier entraînement express

Pas de révolution attendue dans la liste, les 19 joueurs "protégés" resteront en place. La victoire record contre l’Italie a conforté le groupe et permis au staff d’aborder ce déplacement en Irlande avec une certaine continuité. Aldegheri, Alldritt, Atonio, Baille, Cros, Flament, Marchand, Mauvaka, Dupont, Ntamack, Penaud… Ils seront tous là.

Les joueurs seront attendus dimanche soir à Marcoussis, après un premier rassemblement vendredi pour ceux qui ne jouent pas ce week-end. Le programme sera chargé dès lundi, avec un objectif clair : renverser une Irlande qui marche sur l’eau et file tout droit vers un nouveau Grand Chelem.

Vers un nouveau banc en 7-1 ?

L’autre point d’interrogation concerne la composition du banc. Le pari du 7-1 tenté contre l’Italie a porté ses fruits, usant le pack transalpin jusqu’à la corde. Faut-il réitérer face aux Irlandais, maîtres absolus de la guerre dans les rucks ? Le staff des Bleus entretient le flou, mais s’est montré très satisfait de cette option en Italie.

En effet, il ne faudrait pas tout dévoiler à Simon Easterby et son staff à quelques jours du choc. La clé sera d'amener de l'incertitude sur la pelouse de Dublin pour espérer glisser des grains de sable dans la machine irlandaise. Au-delà de l'aspect stratégique, des profils de joueurs imprévisibles comme Damian Penaud seront précieux pour surprendre les partenaires de Prendergast.

Avec une Irlande qui domine la compétition et n’a pas perdu contre la France depuis 2021, les Bleus n’auront pas le droit à l’erreur. La liste des 42 n’est qu’une étape, le véritable défi arrive dans huit jours : faire tomber le monstre vert à l’Aviva.

