XV de France. Qui sont les 3 joueurs qui ''ont pris le maillot'' lors de la tournée ?

Cette tournée d'automne aura été globalement très positive pour les Bleus avec un taux de 100% de victoire. Mais individuellement, qui a réussi à sortir son épingle du jeu ?

Après un 3/3 lors de cette tournée de novembre, les joueurs du XV de France retrouvent le chemin de l’entrainement avec leur club cette semaine, quand d’autres profitent de congés bien mérités. L’heure pour nous de faire un bilan de ces trois rencontres, riches d’enseignements.

Si Fabien Galthié a su faire évoluer sa vision du jeu, il a également changé son fusil d’épaule concernant les compositions d’équipes, n’hésitant pas à faire tourner ses cadres. Une situation impensable il y a encore quelques mois. Parmi les heureux élus, qui a su sortir son épingle du jeu ? Qui a su « prendre le maillot », expression si chère au sélectionneur.

Louis Bielle-Biarrey

S’il avait déjà quelque peu le maillot sur les épaules depuis la saison dernière (11 matchs, 9 titularisations), il lui fallait prendre du galon, se rendre indispensable. Devenir un joueur « premium ». C’est ce qu’il a parfaitement su faire, il a même largement dépassé les attentes placées en lui.

Avec quatre essais en trois rencontres, l’ailier prodige de l’UBB a su s’imposer au milieu des cadres du XV de France. En l’absence de son compère Damian Penaud, il a parfaitement tenu la baraque sur les ailes françaises. Virevoltant, tonitruant, hallucinant. On retient surtout sa vitesse, avec l’essai le plus marquant face aux All Blacks après le coup de pied de Thomas Ramos. Mais sa défense et son sens du jeu sont aussi à mettre à son crédit, parce qu’il est bien plus qu’un sprinter.

Lui a littéralement « pris le maillot » au cours de cette tournée. Remplaçant face au Japon, il est l’auteur d’une entrée en jeu fracassante avec un doublé tout en puissance. On l’a senti avoir plus d’envie que ses concurrents en troisième ligne. Comme souvent, son intégration dans le XV de départ se fait grâce à une blessure : celle de François Cros.

Face aux All Blacks, il a amené tout son gaz en concluant une merveille de ballon porté à la suite d’une bonne combinaison sur une touche à 5m. Omniprésent dans le combat, il a été un poison dans les rucks et a pourri toutes les sorties de balles néo-zélandaises. Avec un sans-faute au plaquage (14/14), on a senti qu’il avait gagné sa place sur cet exploit au Stade de France.

La tournée de novembre marquait ses grands débuts annoncés avec le XV de France. Enfin sélectionnable, Fabien Galthié lui a fait confiance d’entrée en l’absence de Uini Atonio. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a répondu présent. Coriace en mêlée, précis en touche, disponible dans le jeu courant. Il incarne la relève du Rochelais, à seulement 22 ans. Malheureusement, on aurait aimé en voir plus : il sort blessé dès la 9ᵉ minute de jeu face aux All Blacks. Il aura à coup sûr de nouveau sa chance lors du Tournoi des 6 Nations.

D’autres profils nous ont également séduits cet automne, pour différentes raisons, comme Jean-Baptiste Gros, George-Henri Colombe ou Émilien Gailleton. Mais pour le moment, les cadres à leur poste semblent trop bien installés. Mais peut-être que cette tournée a permis d’installer le début d’un doute dans l’esprit du sélectionneur ?